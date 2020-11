Ahlbeck

Auf der aktuell größten Hotel-Baustelle in Ahlbeck zwischen Grenzstraße und Rathenaustraße wurden Bauarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim sind zwölf Arbeiter – davon elf Slowenen – infiziert. „Ein deutscher und ein slowenischer Mitarbeiter mussten wegen des schweren Verlaufs ins Krankenhaus gebracht werden“, sagt Froitzheim. Die anderen Bauarbeiter wurden in ihre Unterkünfte in Quarantäne geschickt. Laut Kreissprecher seien sie größtenteils „unter sich gewesen“.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken erfuhr am Samstag von dem Ausbruch. „Wir haben den Kommunalen Ordnungsdienst angewiesen, die Quarantäne zu überwachen. Wir stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und den Ärzten. Nach der Feststellung wurde sehr schnell reagiert, damit sich die Betroffenen in Quarantäne begeben“, so die Bürgermeisterin.

Anzeige

In Spitzenzeiten 90 bis 100 Bauarbeiter

In Spitzenzeiten sind auf der Baustelle 90 bis 100 Bauarbeiter beschäftigt, sagt Sebastian Fischer, Vorstand der Berliner Primus Immobilien AG, die an dem Standort rund 80 Millionen Euro investieren will. Fischer bestätigte gestern, dass Bauarbeiter mit Corona infiziert sind, die Zahlen des Landkreises aber nicht. „Die Zahlen, die wir kennen, sind geringer.“ Fischer versicherte, dass sehr sensibel mit dem Thema umgegangen wird. „Wir haben Verantwortliche vor Ort, die auf die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen achten“, sagt Fischer.

Einer von ihnen ist Projektleiter Dirk Lauterbach. „Wir haben genug Desinfektionsmittel auf der Baustelle. Die Firmen wurden auf die bestehenden Regelungen hingewiesen“, betont er. Auswirkungen auf den laufenden Baubetrieb habe das nicht, schätzt Fischer ein. Schon beim Lockdown im Frühjahr, als Geschäfte geschlossen, Restaurants und Hotels dicht waren und die Insel in eine Schockstarre fiel, wurde auf der Baustelle weitergearbeitet.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Kein Mundschutz auf der Baustelle

So ist es auch aktuell. Die beiden Kräne drehen sich über der Baustelle. Gerüstbauer sind zugange. Lediglich das Verkaufsbüro ist „aus aktuellem Anlass“ geschlossen. Arbeiter mit Mundschutz sieht man allerdings nicht. „Das ist auch nicht vorgeschrieben. Die Bauarbeiter sollen nur Mundschutz tragen, wenn sie auf der Baustelle unterwegs sind“, sagt Lauterbach.

Wo sich einst die Kaufmännische Berufsschule befand, sollen in einem Suitenhotel 118 Appartements, 32 Eigentumswohnungen und 13 Penthouses entstehen. Laut Fischer soll bis Jahresende der Rohbau fertig sein. Der Innenausbau werde bereits seit fünf Monaten realisiert. Er rechnet im Januar 2022 mit der Fertigstellung.

Von Henrik Nitzsche