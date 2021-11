Zinnowitz

Die vierte Generation vietnamesischer Auszubildende wurde am Montag auf der Insel Usedom begrüßt. Krister Hennige, Vorsitzende der Dehoga im Bereich Ostvorpommern, begrüßte die jungen Männer und Frauen aus Fernost im Hotel Baltic in Zinnowitz.

Die 28 Vietnamesen starten eine Ausbildung zum Hotelfachmann, Koch, Restaurantfachmann beziehungsweise Fachkraft für das Gastgewerbe. Die Lehrlinge verteilen sich auf folgende Unternehmen: Seetelhotels, Steigenberger Grandhotel und Spa in Heringsdorf, Hotel Baltic, Casa Familia, Kleine Strandburg, Kaiserhof in Heringsdorf und Fisch Domke in den Kaiserbädern.

Vierter Jahrgang nun am Start

„Damit startet der vierte Jahrgang unseres erfolgreichen Azubi-Projektes“, sagt Krister Hennige. Vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger wird, deutsche Azubis für eine Ausbildung im Gastgewerbe zu gewinnen, entwickelte Andreas Queisner vom Casa Familia zusammen mit Krister Hennige vor einigen Jahren die Idee, vietnamesische Azubis auf die Insel zu holen. Bereits in Vietnam lernen sie die deutsche Sprache, werden mit den Gepflogenheiten vertraut gemacht und somit auf ihren Einsatz in Deutschland vorbereitet.

Großteil der Azubis wird übernommen

Der 1. Jahrgang aus dem Jahr 2018 hat in Kürze die finalen Prüfungen. „90 Prozent der künftigen Fachkräfte haben bereits feste Arbeitsverträge mit den Ausbildungsbetrieben abgeschlossen und bleiben“, so Hennige. Er dankt allen Betrieben, die sich für den Nachwuchs und diesem Projekt begeistern konnten. Mittlerweile sind mehr als 100 vietnamesische Azubi in der Region unterwegs. Wer Interesse hat, auch einen vietnamesischen Azubi in seinen Reihen zu begrüßen, könnte sich bei Krister Hennige melden.

