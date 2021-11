Zinnowitz

Keine Gäste, haufenweise Stornierungen und jede Menge Verwirrung unter den Urlaubern: Die neue landesweite 2G-Plus-Regelung für den Innenbereich trifft vor allem Restaurants, Messen, Theater, Kinos, Schwimmhallen, Fitnessstudios, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Gerade die Gastronomie ist durch die neue Regelung fast komplett zum Erliegen gekommen.

Benjamin Arnold findet eigentlich nur schwer Worte für das, was gerade um ihn herum passiert. „Was wir gerade erleben, ist ein unbezahlter Lockdown.“ Normalerweise ist sein Frühstücks- und Mittagstisch „Onkel Bens“ im Herzen der Wolgaster Innenstadt ein Anlaufpunkt für jedermann. Die Leute kommen zusammen, essen gemeinsam und tauschen sich aus. Gerade zur Mittagszeit herrscht dort Hochbetrieb. Doch an diesem Freitag haben gerade mal fünf Gäste in seinem Laden Platz genommen, um Hähnchengeschnetzeltes zu essen – die anderen nahmen sich ihr Essen mit nach Hause oder zum Arbeitsplatz.

Große Angst vor der Quarantäne der Mitarbeiter

„Der Umsatz ist um 50 Prozent eingebrochen. Die aktuellen Bedingungen sind der Wahnsinn“, sagt er. Täglich muss er seine Angestellten auf Corona testen. „Das muss alles bezahlt und protokolliert werden. Eigentlich wird durch den Arbeitgeber ein Impfzwang ausgeübt. Das Schlimme ist, dass jetzt viele Firmen noch die Caterings für ihre Weihnachtsfeier absagen. Die Löhne für meine Kollegen müssen aber trotzdem gezahlt werden – auch wenn keine Einnahmen fließen. Wenn mir aber noch Kollegen ausfallen, die durch eine Quarantäne zwei Wochen zu Hause sein müssen, kann ich den Laden dichtmachen“, erklärt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist wie der Lockdown durch die Hintertür“, erklärt Hendryk Schimanky vom Forsthaus in Damerow. Viele seiner Außer-Haus-Gäste, die bei ihm reserviert haben, versucht er erreichen, um sie aufzuklären. „Das mache ich, um ihnen noch einmal die aktuellen Corona-Regeln zu erklären. Einige sind darüber nicht in Kenntnis, andere reagieren mit Unverständnis darauf“, sagt er. Größere Weihnachtsfeiern mit 40, 60 oder auch 80 Gästen sind abgesagt. „Für den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sind wir gut gebucht. Aber mal sehen, was bis dahin noch kommt“, sagt er.

Theater nur mit 50 Prozent Auslastung

Bei der Vorpommerschen Landesbühne, die ebenfalls von der neuen Regelung betroffen ist, nehmen die Zuschauer die Regelung mit gemischten Gefühlen auf. „Einige haben Verständnis und lassen sich testen, andere geben ihre Tickets wieder ab und bekommen ihr Geld zurück“, erklärt Sprecherin Martina Krüger. Vieles hänge allerdings davon ab, welche Testmöglichkeiten es in der Nähe der jeweiligen Spielstätten gibt. Das Theater darf sowieso nur mit einer Auslastung von 50 Prozent spielen.

„Kommt noch mal so ein Lockdown, haben wir bald kein Personal mehr für die Gastronomie“, sagt Uwe Krüger von der gleichnamigen Fischerhütte in Ahlbeck. „Ich habe drei Mitarbeiter durch den vorherigen Lockdown verloren. Jetzt klingelt das Telefon nur und die Gäste sagen ihre reservierten Plätze ab – aber von zu Hause, weil sie gar nicht erst auf die Insel reisen“, erklärt er.

Besser als die 2G-plus-Regel wäre ein klarer Lockdown

„Es ist nicht nur ein Chaos in den Testzentren, sondern auch in der Gastronomie. Von ehemals 20 Weihnachtsfeiern habe ich nur noch zwei im Reservierungsbuch stehen. Eine Feier davon schrumpfte von ehemals 60 Gästen auf 15 runter. Das Problem ist, dass sich die Geimpften nicht extra noch mal testen wollen. Außerdem gibt es noch viele Menschen, die sich (noch) nicht impfen lassen haben“, sagt Krister Hennige von den Vineta-Hotels in Zinnowitz und Zempin. Viele Mitarbeiter seien auch verunsichert. „Besser wäre eine klare Linie, dass wir einen Lockdown machen. Was anderes ist die 2G-plus-Regelung auch nicht“, sagt er.

„Wer spontan eine Pizza im Restaurant essen möchte, stellt sich natürlich vorher nicht ewig in der Kälte beim Testen an. Dann lässt er es lieber bleiben und isst zu Hause“, sagt Gert Griehl von Pier14. Auch in seinen Läden in Zinnowitz und Heringsdorf ist die Frequenz stark zurückgegangen. „Bei wichtigen Anlässen lassen sich die Leute vielleicht noch testen, aber eben nicht beim spontanen Restaurantbesuch.“

Von Hannes Ewert