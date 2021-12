Usedom: 2G-plus-Regel zieht Cafébetreibern die Kunden aus dem Laden

Zinnowitz

An diesem Morgen hat es sich ein junges Pärchen im Zinnowitzer „Backboot“ gemütlich gemacht. Es gibt frische Brötchen, O-Saft, Rührei und vieles, was das Herz höher schlagen lässt – ein Candle-Light-Frühstück eben. Die beiden Verliebten sind an diesem Morgen fast die einzigen Menschen, die den Weg hinter die „2G plus“-Sperrlinie geschafft haben. „Die haben schon vor einer Woche ihren Tisch gebucht“, sagt Inhaber Dirk Packmohr. Heißt also auch, dass sie sich auf einen geforderten Schnelltest einstellen konnten.

Café ist in den Sommermonaten ein Hotspot unter den Gästen

Backboot-Inhaber Dirk Packmohr ist gelernter Bäcker und Konditor und seit knapp 14 Jahren mit dem „Backboot“ am Markt. Gerade in den Sommermonaten ist sein Café samt Bäckerei ein Hotspot von Urlaubern und Einheimischen. Die Kunden geben sich praktisch die Klinke in die Hand, um all die schmackhaften Leckereien zu ergattern. Der 53-Jährige ist aber nicht nur Arbeitgeber von insgesamt 17 Männern und Frauen und Vater von drei Kindern, sondern auch leidenschaftlicher Volleyballspieler. Er kennt die Freuden über Siege, weiß aber auch, wie schmerzlich Niederlagen sein können.

Die Pandemie muss offensiv bekämpft werden, nicht defensiv

„Wenn das Team nur aus der Defensive heraus arbeitet, kann man kein Spiel gewinnen. Man muss offensiv kämpfen. Und nicht nur dann, wenn man schon im Rückstand geraten ist“, erklärt er und versucht damit den Bogen zur aktuellen Corona-Politik zu werfen. Die derzeitige 2G plus-Regel in allen Cafés dieses Landes ist für ihn und sein Team ein Schlag ins Kontor. „Ein Café wie unseres lebt von der Laufkundschaft. Ein Cafébesuch unternimmt man spontan und macht nicht vorher noch einen Test, bei welchem man vielleicht noch eine halbe Stunde anstehen muss“, erklärt er. 70 Prozent des Umsatzes generiert Packmohr über die Gäste, die im Café bleiben, die anderen 30 Prozent nehmen Brötchen und Co. mit nach Hause. „Die 2G plus-Regel für Cafés ist eigentlich ein kalter Lockdown – ohne, dass man dafür finanzielle Hilfen bekommt“, erklärt er.

Mindestabstände sind im Café locker möglich

Auch bei ihm ist Kurzarbeit unter den Angestellten wieder ein Thema. „Ich sehe es so, dass man als Bäcker immer noch einen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung hat – andere Unternehmen aus der Branche haben im Lockdown einfach den Laden dicht gemacht und wir hatten jeden Tag auf“, sagt er. Die 2G plus-Regel, die seit vergangener Woche bei ihm greift, ist für ihn eine Aktion aus der Defensive, um es in der Sportsprache auszudrücken. „In dieser Jahreszeit kommen Pärchen, Alleinstehende, Rentner und kleine Familien, um am Nachmittag ein Stück Kuchen zu essen. Dafür stellt sich vorher niemand beim Testen an“, sagt er. Außerdem meint er, dass die Ansteckungsquote in einem Café sehr gering sei. Mindestabstände könnten locker eingehalten werden.

Dirk Packmohr bekommt durch seinen großen Sohn, welcher in Greifswald Medizin studiert, regelmäßig durch Erzählungen einen Einblick in das Corona-Geschehen an den Krankenhäusern. Die Situation sei zum Teil sehr besorgniserregend.

„Wichtig ist, dass wir als Land diese Pandemie gemeinsam in den Griff kriegen, sonst wird es eine Endlosgeschichte“, sagt er. Von der Politik erhofft er sich mehr offensive Maßnahmen, die nicht zu spät kommen, damit man das Spiel gegen Corona noch gewinnen kann.

Bald mehrere Läden dicht

„An einem Tag hatte ich 10 Euro Umsatz, am anderen 50 Euro in einem Geschäft. Ganz ehrlich: dafür lohnt es sich nicht, den Laden offen zu halten“, erzählt Steffen Trost, Inhaber von fünf Mode- und Schuhläden in Wolgast, Zinnowitz und Koserow. Im Einzelhandel gilt die 2G-Regel. Heißt also, dass alle geimpften und genesenen Mitmenschen dort rein dürfen. „Die Menschen sind aber total verwirrt – sie wissen oft gar nicht, welche Regel gilt und bleiben dann gleich zu Hause“, erklärt Trost. Die Vorweihnachtszeit sei außerdem keine Phase, in welcher man Schuhe kauft. Trost hoffe auf das Geschäft zwischen Weihnachten und Neujahr – sofern dann Touristen auf die Insel reisen dürfen.

Sollte der Umsatz im Januar noch genauso sein wie jetzt, behält er sich vor, zwei bis drei Läden zu schließen. „Die Mitarbeiter müssen dann leider in Kurzarbeit, aber anders ist es derzeit nicht regelbar“, erklärt er.

Von Hannes Ewert