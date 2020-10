Sallenthin

Am Tag der Deutschen Einheit wurden an der Kreisstraße in Neu Sallenthin 30 deutsche Eichen gepflanzt. Dass die etwa sechs Jahre alten Bäume aus Schleswig-Holstein stammen, war wohl eher Zufall. West und Ost – für Falko Beitz, Stolper Bürgermeister, gibt es diese Teilung nicht mehr.

„Ich war 1990 vier und bin froh, in einem wieder vereinten Deutschland aufgewachsen zu sein. Ich kenne die Teilung nur aus den Geschichtsbüchern. Dinge, die uns allerdings noch trennen, sollten schnellstens überwunden werden. Ich denke da an die Rentenangleichung“, sagt Beitz.

Baumschulden des Landkreises tilgen

Er war einer von knapp 30 Teilnehmern, die der Einladung des Landkreises folgten. Sie kamen zum Abarbeiten von Schulden, Baumschulden, wie es Vize-Landrat Jörg Hasselmann ( CDU) bezeichnete. „Ich freue mich, dass wir hier parteiübergreifend aktiv tätig werden“, so Hasselmann. Robert Gabel, Kreistagsmitglied von der Tierschutzpartei, packte ebenfalls an. „Ich bin hier, um Bäume zu pflanzen und auf die enormen Baumschulden des Landkreises hinzuweisen“, sagt der Greifswalder.

Neben ihm schafft sich Fred Gransow. Er lebt in Lassan, ist dort Bürgermeister und gerne nach Sallenthin gekommen, weil er mit dem Tag sehr viel verbindet. „Ich habe vor 30 Jahren meine Malerfirma gegründet, die hoffentlich mein Sohn in zwei Jahren übernehmen wird. Die Wende war ein Segen. Und wer heute noch immer die vom Einheitskanzler versprochenen blühenden Landschaften belächelt, der sollte offenen Auges durch die Kommunen gehen. Man sieht die blühenden Landschaften, auch wenn noch vieles zu tun ist. Das fängt bei mir in Lassan an.“

„Reisen, wohin man will“

Freiheit, Reisen, wohin man will – damit verbindet Nils Krohn, Heringsdorfer Gemeindevertreter, den Tag. Vor 30 Jahren habe er das „chaotische Ende“ bei der NVA in Karlshagen erlebt. „Alles hat sich gelohnt. Ich konnte zwei Studien beenden und meine Ausbildung machen.“

Harald Heinz, der neben ihm mit Ehefrau Lilli gärtnert, blickt nicht unzufrieden auf die DDR-Zeit zurück. „Es gab Höhen und Tiefen, war aber alles zu ertragen“, sagt der Bansiner. „Es ist schade, dass viele Firmen und Betriebe kaputt gegangen sind“, ergänzt Lilli Heinz.

Für Laura Isabelle Marisken ist das Geschichte, die ihr als Kind erzählt wurde. „Ich verbinde den heutigen Tag auch mit 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern. MV muss sich inzwischen hinter nichts mehr verstecken“, so die Heringsdorfer Bürgermeisterin.

Von Henrik Nitzsche