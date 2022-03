Heringsdorf

Strahlende Sonne, blaue Ostsee, Gewusel am Strand. Helfer bauen Partyzelte auf, Techniker montieren eine große LED-Leinwand, schrauben an Lautsprechern. Und Experten härten mit einer Walze die Rennstrecke im Sand.

Es ist schon fast alles angerichtet für Baltic Lights, das große Schlittenhunderennen von Schauspieler Till Demtrøder (Großstadtrevier, Hallo Robbie), das von Freitag bis Sonntag in Heringsdorf auf Usedom wieder über die Bühne geht. Der 54-jährige Hamburger veranstaltet neben seiner eigentlichen Profession auch große Events. 2015 kam er mit den Schlittenhunden erstmals auf die Insel. Doch in den beiden vergangenen Jahren bremste Corona die Großveranstaltung aus.

Zur Galerie An diesem Wochenende steht die Insel Usedom ganz im Zeichen der Charity-Aktion „Baltic Lights“. Zahlreiche Prominente, Schauspieler und Moderatoren haben ihr Kommen zugesagt.

„Überglücklich, dass es wieder losgeht“

„Ich bin überglücklich, dass es nach der Pause nun wieder losgehen kann“, sagt Demtrøder. Und seine vielen bekannten Gäste seien es auch: „Sie wollen endlich wieder raus, etwas erleben können – schön, dass es dann noch in einer so traumhaften Kulisse wie den Usedomer Kaiserbädern passiert“, sagt der Cheforganisator.

300 Huskys sind in einem eigenen „Musher-Dorf“ (Musher sind Schlittenhundeführer) vor Ort. Das Konzept der Veranstaltung sieht vor, dass an den drei Eventtagen sowohl Profis als auch Prominente aus Film und Fernsehen mit den Huskys mehrfach auf die Vier-Kilometer-Rennstrecke gehen. Zwischendurch können Zuschauer sich die Hunde ansehen und mit den Promis ins Gespräch kommen.

Öffentliches Training am Freitag mit vielen Promis

Angekündigt haben sich etliche bekannte Schauspieler oder Moderatoren: Caroline Beil, Bernhard Bettermann, Simon Böer, Hendrik Duryn, Matthias Killing, Anja und Gerit Kling und Franziska Knuppe sind ebenso dabei wie Wolfgang Lippert, Antoine Monot Jr., Susan Sideropoulos, Jan Sosniok, Simone Thomalla, Kai Wiesinger oder Bettina Zimmermann.

Am Freitag gibt es ab 15 Uhr ein öffentliches Training für die Promis im Eventbereich, der diesmal am Heringsdorfer Strand unterhalb des Steigenberger Hotels liegt. Am Samstag und Sonntag sind dann die meisten Programmpunkte und Rennen zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr terminiert. „Einige Leute haben mich gefragt: Kann man so eine Veranstaltung in diesen Zeiten – vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine – machen?“, erzählt Till Demtrøder. Er meint: „Man muss es gerade jetzt machen!“ Denn Baltic Lights sei in erster Linie ein Charity-Event für die Welthungerhilfe. „Krieg verursacht Hunger – und den wollen wir bekämpfen“, sagt der Schauspieler.

Geld für die Welthungerhilfe

Vor der Corona-Pause, beim bis dato letzten Schlittenhunderennen auf Usedom im März 2019, sammelte er 75 000 Euro für die Welthungerhilfe. Ganz so viel Geld werde es wegen der Corona-Situation diesmal wahrscheinlich nicht. Aber auch am Wochenende sollen die kompletten Eintrittsgelder und großen Spenden wieder in den Topf für die gute Sache gehen.

Wegen der Pandemie müssen die Veranstalter ein umfangreiches Hygienekonzept umsetzen. Während 2019 insgesamt noch 60 000 Gäste kamen, dürfen nun täglich nur 1500 Besucher in den Eventbereich – und es gilt 2G plus. Die Karten sind weitgehend vergriffen (die OZ verlost hier noch exklusive Resttickets), aber es gibt auf der Rennstrecke von Heringsdorf nach Ahlbeck auch freie Abschnitte, in denen Zuschauer Hunde und Schlittenführer bewundern können.

Von Alexander Loew