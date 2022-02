Usedom: 300 Wohnungen statt Hotel – neue Pläne für Steinfurth-Heim in Zinnowitz

Zinnowitz

Erneute Wende im Ringen um die Sanierung des Steinfurth-Heim-Geländes in Zinnowitz: Die Pläne, in den Ruinen der alten Anlage auf dem Glienberg des Usedomer Seebades ein Hotel zu errichten, sind unerwartet vom Tisch. Dafür wollen die Projektentwickler auf dem Areal mit großem Park deutlich mehr Wohnungen bauen als bisher vorgesehen – statt 125 nun 300.

„Für ein Hotel hätten wir erst abreißen müssen“

Das ist das Ergebnis eines nichtöffentlichen Treffens von Eigentümern, Mitarbeitern des Amtes Usedom-Nord, der Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald und der Zinnowitzer Gemeinde-Spitze in der vergangenen Woche. „Das lange vorgesehene Hotel in den großen Bestandsgebäuden rechnet sich nach neuen Kalkulationen nicht mehr. Dafür hätten wir die alten Häuser abreißen und komplett neu bauen müssen“, sagte Christoph Happe, Geschäftsführer der GP+Q gegenüber der OZ. Der Entwicklungsgesellschaft der Essener Ruhrkohle AG gehören weite Teile des 56 000 Quadratmeter großen „Steinfurth-Geländes“, einige Flächen besitzt zudem der Geschäftsmann Jürgen Graw.

Bildergalerie vom „Steinfurth-Heim“ in Zinnowitz

Zur Galerie Seit mehr als 30 Jahren verfällt das 56 000 Quadratmeter große Areal mit drei Haupthäusern und Nebengebäuden im Usedomer Seebad. Aktuelle und historische Fotos von dem „Lost Place“ auf der Ferieninsel.

Auf den Haupthäusern des alten Sanatoriums liegt aber wie auf der gesamten dazugehörigen Parkanlage Denkmalschutz. „Davon wollten Politik und Verwaltung nicht abweichen. Wir haben deshalb die bestehenden Entwürfe noch mal geändert. Ich denke, dass nun etwas Gutes für alle Seiten herausgekommen ist – und wir diese Pläne tatsächlich bald umsetzen können“, betonte GP+Q-Chef Happe.

Der Standort des ehemaligen Erich-Steinfurth-Sanatoriums auf dem Glienberg in Zinnowitz, der mit 33 Meter höchsten Erhebung des Seebades Quelle: Thomas Spietz

Auch Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) zeigt sich „sehr zufrieden“ mit den Gesprächen. „Vor allem deshalb, weil Eigentümer und Investor klargemacht haben, dass der Wohnraum vorwiegend für Einheimische gebaut werden soll“, so das Gemeindeoberhaupt: „Mein Ziel ist, dass von den etwa 300 Wohnungen nur ein geringer Anteil touristisch genutzt wird und der Rest für Dauerwohnen zur Verfügung steht“, sagte Usemann.

Mitte Februar kommen die Pläne ins Parlament

Eine Quote soll nun in weiteren Verhandlungen festgeschrieben werden. Für die neuen Pläne müssen die bestehenden Bauanträge geändert werden. Am 15. Februar soll sich die Zinnowitzer Gemeindevertretung mit den Konzepten der Projektentwickler befassen, die drei leicht abweichende Varianten für die Entwicklung des Geländes vorsehen.

„Wir können gut mitgehen, wenn der Großteil der Wohnungen für Einheimische vermarktet wird. Über die genaue Zahl müssen wir noch reden, denn ein bestimmter Anteil an touristischer Nutzung ist für die Finanzierbarkeit des Gesamtprojektes wichtig“, sagte Happe. Nach OZ-Informationen könnte es darauf hinauslaufen, dass etwa zwei Drittel des Bestandes Dauerwohnungen werden.

Dreißig Jahre Stillstand Seit 1991 ist das Gelände des alten Kindersanatoriums Erich Steinfurth auf dem Glienberg – der mit 33 Metern höchsten Erhebung von Zinnowitz – nun bereits verlassen. Die Gebäude stehen leer und verfallen. Das Grundstück wurde 1875 bis 1884 durch den Bau der Villen „Belvedere“ und „Frank“ erschlossen, die zunächst als Hotels genutzt wurden. Die Eisenbahnverwaltung Berlin kaufte die Gebäude und eröffnete 1927 einen Erholungsort für die Kinder und Waisen von Eisenbahnern. Es entstanden Anbauten und neue Häuser. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Anlage 1949 als „Erich-Steinfurth-Heim“ (benannt nach einem Widerstandskämpfer gegen die Nazis) wieder in Betrieb genommen, als staatliche Kureinrichtung für Kinder mit Atemwegserkrankungen. Schätzungsweise kamen fast 200 000 Kinder in der Zeit von 1927 bis zum Ende der DDR hier zur Kur. Kurz nach der Deutschen Einheit wurde das Kindersanatorium (es hatte zu der Zeit 90 Mitarbeiter) endgültig geschlossen. Seitdem scheiterten mehrere Versuche, die Anlage touristisch zu nutzen.

Luxus-Wohnungen und Quartiere für Angestellte

Denkbar sei zudem, dass einige Quartiere von Hoteliers und Unternehmern aus der Region gekauft würden, um den Wohnraum an Mitarbeiter zu vermieten. „Wir können uns auch barrierefreies, altersgerechtes Wohnen vorstellen und Einheiten im Luxus-Segment für Menschen aus ganz Deutschland, die planen nach Usedom zu ziehen“, so der GP+Q-Geschäftsführer. Auf jeden Fall solle es unter den 300 Wohnungen kleinere, bezahlbare Unterkünfte geben wie auch größere, teuerere Apartments.

Nach den neuen Plänen für den sogenannten „Belvedere-Wohnpark“ (weil das erste Haus auf dem Gelände ab 1875 das Hotel Belvedere war) sollen alle alten Gebäude im Park, auch die alte Liegehalle, saniert werden. Zudem sollen zehn neue Häuser entstehen (bislang waren nur sieben geplant). Parkplätze sind vor allem in neuen Tiefgaragen unter dem Gelände vorgesehen. Auch einige der alten Bäume müssten gefällt werden: „Wie viele, können wir derzeit nicht sagen. Aber alles läuft in enger Abstimmung mit Landschaftsplanern und Denkmalschützern – und es wird Ausgleichspflanzungen geben“, versichert Happe.

Auch die alte Liegehalle im Park, in der sich Kinder früher an der frischen Luft erholten, soll saniert werden. Hier sind Apartments geplant. Quelle: Alexander Loew

Wie die OZ erfuhr, werden die Entwickler das Projekt nicht selber umsetzen – vielmehr soll die Berner Group Berlin in Kürze als Investor übernehmen. Bislang wollten das aber weder die Firma selbst noch die Flächen-Eigentümer oder die Verwaltung bestätigen. GP+Q-Chef Happe: „Dafür ist es jetzt noch zu früh.“ Nun gehe es erst mal darum, dass das Konzept von der Zinnowitzer Gemeindevertretung grünes Licht bekomme, bevor eine neue Firma einsteige. Dann werde man für die Änderungen des Bauantrages noch mal etwa zehn Monate benötigen, so dass „ein Baubeginn 2023 realistisch ist“.

Bürgermeister: Das wird eine tolle Anlage

„Ich habe das Gefühl, dass wir nach dreißig Jahren Leerstand am Steinfurth-Heim wirklich in die finale Phase kommen“, schätzt Peter Usemann ein. „Wenn alles so funktioniert wie jetzt geplant, wird das eine tolle Anlage mit Teich, begrünten Dächern und vielen Wohnungen für Einheimische in einer Parkanlage, wie es sie nur selten gibt“, meint der Zinnowitzer Bürgermeister.

Das alte Hauptwohnhaus des Kindersanatorium Erich Steinfurth in Zinnowitz. Quelle: Tilo Wallrodt

Nach OZ-Informationen liegen die Investitionskosten für den gesamten Belvedere-Wohnpark nun bei etwa 50 Millionen Euro. Bislang war die Summe auf 30 bis 40 Millionen Euro taxiert worden. Die neuen Pläne und höhere Baukosten dürften aber nun zu der Kostensteigerung führen.

Von Alexander Loew