Usedom: 38-jähriger Mann aus Kassel wird in Bansin vermisst

Bansin

Ein 38-jähriger Mann aus Kassel wird seit dem 13. Oktober in Bansin (Insel Usedom) vermisst. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der Person um Patrick Seide. Der Gesuchte hat am Mittwoch gegen 10.40 Uhr eine Ferienwohnung in Bansin verlassen und wird seitdem vermisst.

Herr Seide hat gesundheitliche Probleme und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, von normaler Figur, hat dunkle Haare und trägt einen Vollbart. Der 38-Jährige trägt eine graue Hose, blaue Schuhe und ein graues Cap.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 2790, jede anderen Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ