Insel Usedom

Wer am Freitag auf die Insel Usedom und/oder zurück musste oder wer gar in Wolgast die B 111 queren wollte, erlebte den Alptraum schlechthin. Von Ahlbeck nach Wolgast beispielsweise brauchten Kraftfahrer sechseinhalb! Stunden für gerade einmal 40 Kilometer.

Der Stau löste sich auch nicht auf, als in Wolgast die Stau produzierenden Ampeln vor der kleinen Brücke und auf der Schlossinsel um 20 Uhr abgeschaltet wurden. Gegen 22 Uhr reihte sich auf der B 111 Richtung Wolgast zwischen Bannemin und Mahlzow noch immer Stoßstange an Stoßstange.

Berufstätige kamen nicht zur Arbeit

Gäste, die zu einem runden Geburtstag eingeladen waren, berichten, dass sie 13 Uhr in Ahlbeck losgefahren waren, weil sie fest davon ausgingen, dass Stau sei und die Fahrt daher garantiert zweieinhalb bis drei Stunden dauern würde. Diese Vermutung war völlig realitätsfern, wie sich herausstellte. Dem Jubilar konnte nach dem Abendessen um 19.30 Uhr gratuliert werden.

Berufstätige, die zur Arbeit wollten, kamen an, als ihr Dienst bereits halb vorbei war oder kehrten ganz um, da sie erst nach Feierabend den Arbeitsplatz erreicht hätten.

Hunderte auf Einkaufstour gen Polen

Hintergrund für den Mega-Stau in beide Richtungen zum einen die Großbaustelle in Ahlbeck und die gesperrte Zecheriner Brücke, wo der Fernverkehr weiträumig über Wolgast umgeleitet wird. Dann kam sehr hohes Urlauberaufkommen dazu. Die sprichwörtliche Krone setzte dem Ganzen die Ankündigung, dass die Republik Polen ab Sonnabend als Risikogebiet eingestuft wird, auf. Rückreisende aus Polen müssen dann einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen oder sich mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Also fuhren Tausende noch einmal nach Swinemünde, um zu tanken und einzukaufen, vorwiegend Zigaretten.

Der Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes, Krister Hennige, hat sich aus diesem Grund noch am Freitag an den Chef des Straßenbauamtes Neustrelitz gewandt und darum gebeten, eine andere Taktung für die Ampeln zu finden, um den Verkehr flüssiger zu gestalten und Stau damit deutlich zu entzerren.

Von Cornelia Meerkatz