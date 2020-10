Heringsdorf

Die Reederei Adler-Schiffe erweitert ihr Angebot an Schifffahrten im November. Die aktuelle Buchungslage für November lasse eine deutlich höhere Auslastung im Vergleich zum Vorjahr erwarten, teilt das Unternehmen mit. Die Reederei reagiert darauf.

Statt in die zum 1. November regulär beginnende Wintersaison zu starten, bietet das Unternehmen ab Wismar sowie auf den Inseln Rügen und Usedom im kommenden Monat ein breiteres Angebot an Schiffsausflügen an. Auf Usedom bleibt MS „Adler XI“ zum Beispiel im Dreikaiserbäder-Einsatz.

Höhere Auslastung erwartet

„Wir sind gut unterwegs“, sagt Reederei-Sprecherin Silke Hasse. Die angebotenen Schiffsausflüge an den genannten Standorten in Mecklenburg-Vorpommern seien in den Herbstferien stark nachgefragt gewesen. Normalerweise kehre im November etwas Ruhe an der Ostsee-Küste ein. „Doch in diesem Jahr ist alles anders“, so Hasse. Der Urlaub an der Küste erlebt wegen Corona einen Boom. Das spüre auch die Reederei, die wegen der Pandemie die Passagierzahlen auf ihren Schiffen begrenzt hat.

Die aktuelle Buchungslage für November lasse eine deutlich höhere Auslastung im Vergleich zum Vorjahr erwarten. „Normalerweise endet für uns die Sommersaison Ende Oktober. Ab November verkehren die Schiffe nach Winterfahrplan. Danach sind die Fahrtage eingeschränkt. Auf Grund der guten Buchungslage verschieben wir den Start in die Wintersaison in diesem Jahr jedoch. Die Reederei bietet für November und bis Ende des Monats mehr Schiffsausflüge an“, kündigt die Reederei-Sprecherin an.

Von den Kaiserbädern nach Swinemünde

Auf Usedom bleibt das Motorschiff „Adler XI“ weiterhin im Einsatz in den Kaiserbädern. Täglich außer dienstags und freitags sticht das Schiff im November von Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck in See zu einer Rundfahrt nach Swinemünde (ohne Landgang) sowie auf Hafenrundfahrt in Swinemünde. Dienstags und freitags kann an einer Kurzseefahrt entlang der Usedomer Steilküste teilgenommen werden oder am Nachmittag an der Pfannkuchenfahrt inklusive leckerer Berliner für die Fahrgäste.

Maskenpflicht beim Bordrundgang

Für die Schiffe seien umfangreiche Schutz- und Hygienekonzepte entwickelt worden, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, teilt die Reederei-Sprecherin mit. Dazu gehöre nicht nur, dass die Zahl der Passagiere begrenzt ist, damit vorgeschriebene Abstandsregeln eingehalten werden können. „Wenn sich Fahrgäste an Bord bewegen – die Wege sind gekennzeichnet – müssen sie eine Maske tragen“, erläutert die Reederei-Sprecherin. Die Hygienemaßnahmen würden zudem fortlaufend angepasst werden, sollte das Land neue Vorgaben erlassen.

Nähre Informationen über das erweiterte Angebot sowie den gesamten Fahrplan und Tickets gibt es im Internet unter www.adler-schiffe.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 04651/9870888 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

