Heringsdorf

Am 1. April endet der Winterschlaf für die die Schiffe die Reederei Adler-Schiffe und sie starten wieder mit Gästen in See. Neben Tagesausflügen nach Swinemünde mit Landgang, den Hafenrundfahrten und der Kaiserfahrt-Kanal-Fahrt, können die Gäste wieder Geschichte hautnah erleben. Fünf Mal in der Woche legt die Adler XI direkt unterhalb der Festung „Fort Gerhard“ an. Während der geführten Tour im „alten Stil“, können die Gäste neben der Besichtigung der Festungsanlage auch einen der höchsten Leuchttürme (64,8m) der Ostsee erklimmen.

Im Ausflugsprogramm der Reederei sind auch in diesem Jahr wieder Fahrten von und nach Zinnowitz und Koserow geplant. Dabei werden die Ostseebäder Zinnowitz, Koserow, die Kaiserbäder und die polnische Stadt Swinemünde miteinander verbunden. Die „Adler Vineta“ verbindet dieses Jahr täglich (außer Dienstag und Freitag) die Seebrücken der Kaiserbäder mit dem mondänen Seebad Misdroy auf der Insel Wollin in Polen.

Hafenrundfahrt ab Swinemünde

Wie auch im vergangenen Jahr, gibt es auch dieses Jahr wieder bis zu fünf Mal täglich die Hafenrundfahrt ab Swinemünde mit dem Restaurant- und Eventschiff „MS Princess“. Auf der mehr als einstündigen Tour geht es vorbei an bekannten Wahrzeichen der Stadt, wie dem z.B. der Leuchtturm und der bekannten „Mühlenbake“.

Ab 1. April startet auch die „Mönchgut“ wieder ihre Ausflugsfahrten ab Peenemünde in Richtung Insel Rügen. Die Gäste haben täglich die Möglichkeit, das Wahrzeichen Rügens – die Kreideküste – von der Seeseite aus zu erleben oder die Seebäder Göhren, Sellin und Binz bei einem Landgang zu erkunden.

Die Reederei erhebt aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise einen Dieselzuschlag. Je nach Schiffstyp, Strecke (gefahrene Kilometer) und gebuchten Tarifs wird ein Euro erheben, bei längeren Touren auch etwas mehr. Wenn die Preise sinken, soll auch der Dieselzuschlag wegfallen.

Von OZ