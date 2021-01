Usedom

Dem Usedomer SPD-Politiker Günther Jikeli wurde am Sonntagmorgen (3. Januar) gegen 3 Uhr ein Fenster seines Wohnzimmers in seinem Privathaus in der Peenestraße 10 in Usedom eingeschlagen. Das Ehepaar Jikeli wurde durch das laute Klirren der zu Bruch gegangenen Scheiben aus dem Schlaf gerissen.

Für Günther Jikeli (75), der für die SPD im Kreistag von Vorpommern-Greifswald sitzt und Mitglied der Stadtvertretung Usedom ist, ist die Tat kein dummer-jungen-Streich, sondern „ein Anschlag gegenüber meiner Person als Kommunalpolitiker“. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen seiner zuvor geäußerten Kritik auf Facebook „über die in der Silvesternacht erfolgten Zerstörungen eines Briefkastens auf dem Marktplatz und der Paketstation beim Aldi-Markt.“

Immer wieder Zerstörungen in der Stadt Usedom

Zudem reihen sich nach seiner Aussage diese Vorkommnisse ein in zahlreiche ähnliche Zerstörungen und Schmierereien, darunter Nazisymbole an der Grundschule und an der Feuerwehr der Stadt, in den zurückliegenden zwei Jahren in der Stadt Usedom.

„Meine Kritik richtet sich daher nicht nur gegen die Täter, sondern auch gegen die Staatsanwaltschaft Stralsund, die keine dieser Taten bisher zur Anklage vor Gericht gebracht hat. Dabei wurden sehr wohl in einigen Fällen die Namen der Täter durch die Polizei ermittelt, was sehr lobenswert ist“, so der Kommunalpolitiker. Ein Jahr lang hätten die Akten bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gelegen, dann sei ihm und anderen mitgeteilt worden, dass die Ermittlungen eingestellt wurden.

Erneute Tat möglich?

Das Zertrümmern einer Fensterscheibe in seinem Wohnzimmer machte für Günther Jikeli deutlich, dass die Täter nicht zurückschrecken vor erneuten Taten, verbunden mit Angriffen auf die Unversehrtheit der Person, Familie und Wohnung. Entsprechend entsetzt reagierten Nachbarn und Facebook-Freunde. „Sie hegen klar Zweifel an der Durchsetzungskraft des Rechtsstaates“, sagt Jikeli.

Er fordert deshalb von Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hofffmeister ( CDU) endlich die Staatsanwaltschaft Stralsund anzuweisen, sich der Usedomer Vorgänge mit vollem Ernst anzunehmen.

