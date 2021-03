Usedom: Apfelbäume für den Pfarrgarten

Usedom

Im Usedomer Pfarrgarten sind am Dienstag zwei Apfelbäume der alten pommerschen Sorten Eiser und Krummstiel gepflanzt worden. Gesponsert haben sie Regina und Günther Jikeli, die eine Aktion des Usedomer Heimatvereins, der Evangelischen Kirchgemeinde und der Pommerschen Landsmannschaft in Leben gerufen haben. „Gerade in dieser schweren Zeit wollen wir etwas Gutes für die Zukunft unserer Jugend tun“, sagt Jikeli, als Pastor Christoph Tiede zum Pflanzspaten griff.

In der nächsten Woche wollen die Usedomer den Betreibern des Demokratie-Bahnhofs in Anklam Apfelbäume dieser alten Sorten übergeben. Die fast in Vergessenheit geratenen Sorten, deren Früchte lange haltbar sind, werden vom Bio-Bauer Marquardt in Jatznick herangezogen.

Von Ingrid Nadler