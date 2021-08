Zinnowitz

Links und rechts einer weißen Sitzbank auf dem Seebrückenvorplatz stehen zwei rund ein Meter hohe Papierkörbe – inklusive integriertem Aschenbecher. Alexander Passow vom Wirtschaftshof muss sich dennoch kurz bücken, denn unter der besagten Bank liegen mehrere Zigarettenstummel. Verstehen kann er es nicht, zumal die Aschenbecher direkt neben der Bank stehen.

250 Papierkörbe müssen morgens geleert werden

Es ist 8 Uhr morgens in Zinnowitz. Seit zwei Stunden drehen Alexander Passow und seine Kollegen Jens Fude, Christoph Mann und Torsten Engelhardt ihre Runden durch das Ostseebad. Zwei Kollegen sind am Strand unterwegs, die anderen beiden kümmern sich um den Ort. Das Ziel: Rund 190 Papierkörbe im Ort und 60 am Strand müssen innerhalb weniger Stunden geleert werden. Und möglichst in einer Zeit, dass die Urlauber und anderen Badegäste dabei nicht allzu sehr gestört werden. Im Inneren der blauen Säcke befinden sich all die Sachen, die Badegäste in die Mülleimer geworfen haben. Von der vollen Babywindel bis hin zum Pizza-Karton. Manche sind leichter, manche sogar schwerer.

Müll wird jedes Jahr mehr

„Ich habe das Gefühl, dass es jedes Jahr mehr Müll wird“, sagt Passow. Er könnte recht haben, denn in den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Übernachtungen kontinuierlich an. Deshalb musste auch auf dem Bauhof nachgerüstet werden. „Unsere neuste Müllpresse hat nun ein Volumen von rund 20 Tonnen. Ein Mal in der Woche muss sie abgeholt werden“, erklärt er.

Pro Tag kommen so rund drei Tonnen Abfall zusammen. An Regentagen sammelt sich der Müll mehr im Ort, bei bestem Wetter eher am Strand. „Wenn die Gäste am Abend nochmal an die Promenade spazieren, kommt auch Müll zusammen“, sagt Torsten Engelhardt. Deswegen wurden teilweise schon zusätzliche Mülltonnen abgestellt, um der Müllberge Herr zu werden.

Mit einem Hochdruckreiniger werden die Sitzflächen noch gereinigt. Quelle: Hannes Ewert

Reinigen und Aufkleber entfernen

Nicht nur die klassische Müllrunde gehört zu den Aufgaben der Männer. Neuralgische Punkte, wie zum Beispiel die Konzertmuschel, müssen fit für das Wochenende gemacht werden. Am Abend treten dort Künstler auf und zahlreiche Gäste schauen sich das Treiben auf der Bühne an. „Die Sitzflächen werden nochmal mit einem Wasserstrahl gereinigt“, erklärt er. Das ist auch dringend notwendig, denn fast überall sind Flecken von ausgeschüttetem Bier oder anderen Flüssigkeiten zu sehen. Wahrlich kein schöner Anblick. Dazu Essensreste und eine ganze Reihe von Hansa-Aufklebern an den Pfählen, die ebenfalls jeden Tag wieder abgekratzt werden müssen.

Beinahe jeden Tag werden die lästigen Hansa-Aufkleber wieder entfernt. Quelle: Hannes Ewert

Mehrmals mussten die Fallrohre gewechselt werden

Das Thema Vandalismus spielt auf ihrer morgendlichen Runde immer wieder ein Thema. Passow zeigt leicht genervt auf die Regenfallrohre an der Konzertmuschel. Bereits zum dritten Mal mussten diese schon erneuert werden. Erst vor wenigen Wochen hielten sich im Corona-Lockdown eine Reihe von Jugendlichen dort auf, verwüsteten den Platz und kletterten auf die Konzertmuschel. Der Witz: Sie filmten sich dabei und stellten die Aufnahmen ins Netz. Das erleichterte die Arbeit der Polizei und die Jugendlichen konnten schnell ausfindig gemacht werden.

Viel Lob und Dank für die Arbeiter des Wirtschaftshofes

Am frühen Nachmittag packen auch die Mitarbeiter ihre Sachen und verabschieden sich in den Feierabend. „Oft wird unsere Arbeit von den Urlaubern direkt gewürdigt und gedankt“, sagt Passow. Seinen Urlaub verbringt er selbst übrigens nicht am Strand – es geht immer in die Berge. Die Dienstbrille kann er auch dort nicht ganz ablegen. „Man sieht die Orte immer mit ganz anderen Augen, wenn man selbst auf Arbeit immer für Ordnung sorgen möchte. Oft kann man Ideen mit nach Hause bringen, um sie hier umzusetzen. Eine war zum Beispiel, dass mit einem speziellen Hubgerät die Gullis im Ort besser gereinigt werden können. Deshalb sind die Arbeiter des Wirtschaftshofes mehrmals im Jahr unterwegs, um die Gullis zu reinigen.

