Usedom

Nach einem Gewinnspiel-Betrug im vergangenen Oktober hat die Polizei Anklam die Ermittlungen wegen Geldwäsche aufgenommen.

Im Oktober meldete sich die Betreuerin eines 70-jährigen Usedomers bei der Polizei. Die 65-jährige war in Sorge um den Senior, da auf seinem Konto ungewöhnliche Einzahlungen eingegangen waren. Der Mann war auf ein falsches Gewinnspielversprechen hereingefallen und hatte den Betrügern am Telefon seine Kontoverbindungen durchgegeben.

Danach gingen über 10 000 Euro auf seinem Konto ein. Dem 70-Jährigen wurde zugesichert, dass das sein Gewinn sei und er das Geld behalten könne. Im weiteren Verlauf wurde der Mann jedoch von den Betrügern angerufen und aufgefordert, das Geld wieder von seinem Konto zu holen und das Bargeld in Briefumschlägen per Post an die Täter zu senden.

Betreuerin sicherte das Geld

Bevor er das erledigen konnte, schritt seine Betreuerin ein, sicherte das Geld vom Konto des Seniors und verhinderte so, dass die Betrüger das Geld waschen konnten.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernahmen dieses Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Kriminalisten konnten jetzt ermitteln, dass das Geld aus vorangegangenen Betrugsstraftaten stammte.

Ein 69-jähriger Mann aus Meißen und ein 74-jähriger Mann aus Hamburg waren zuvor ebenfalls auf das falsche Gewinnspielversprechen hereingefallen. Für die Auszahlung des hohen Gewinns sollten sie vorab eine Gebühr entrichten, was sie auch taten.

In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Rostock und in Zusammenarbeit mit der Pflegebetreuerin können die erlangten Gelder fast vollständig an die Geschädigten aus Hamburg und Meißen zurückgezahlt werden.

Die Täter konnten noch nicht ermittelt werden. Der Mann hat sein Geld jedoch zurückbekommen.

