Kölpinsee/Loddin

Der außergewöhnlichen Umstände dieser neuen, pandemiebedingt noch stillen Exposition mitten auf Usedom sind viele. Seit dem Frühjahr liebevoll vorbereitet und mehrfach intern avisiert, doch immer wieder verschoben, gelang die Vernissage tatsächlich erst im dritten Anlauf. Da zeigte sich der benachbarte Küstenwald schon nahezu ohne Laub. Noch dazu vollzog sich der förmliche Akt ausschließlich virtuell; Corona und dem Infektionsschutz geschuldet. So warten nun das Team um Hotelchef Gerd Schulz und der von ihm geführte „Freundeskreis Walter Womacka“ inniglich wieder auf Gäste, denen es nicht nur wieder möglich sein wird, im beschaulichen Ostseebad Ferien zu machen, sondern auch – en passant oder ganz gezielt – die Auswahl von insgesamt 23 Ölbildern des namhaften Künstlers anzuschauen. Es sind durchweg Leihgaben von Privatpersonen, Freunden, Sammlern und öffentlichen Einrichtungen. Dazu zählt die Bundesrepublik Deutschland, aber auch ein zu Lebzeiten des Malers (1925–2010) eng mit ihm befreundeter Kunstsammler und Galerist aus Taiwan, Wan Chew. Womackas 95. Geburtstag und sein zehnter Todestag waren Beweggründe, die in der „ Seerose“ bereits zweite Personalausstellung des Künstlers aufzulegen.

20 Jahre Rektor der Kunsthochschule Berlin-Weißensee

Es war der seit den 1930er-Jahren in Lüttenort zurückgezogen lebende und arbeitende Otto Niemeyer-Holstein, der es Womacka nach dem Krieg „schmackhaft“ machte, doch auf Usedom ein Grundstück zu suchen, zu erwerben und ein Häuschen samt Atelier zu errichten. Auf dem Loddiner Mühlenberg wurde der in die Insel Verliebte fündig und baute Stein auf Stein mit Hilfe emsiger Insulaner wie Willi Biedenweg ab August 1961 – parallel zum Errichten der Berliner Mauer in der hektischen Hauptstadt. Zur Einweihung seiner Arbeitsräume kamen viele, unter anderem die erste Garnitur der Parteiführung, Lotte und Walter Ulbricht. Die damit schon frühzeitig angelegte und bis heute gelegentlich kritisierte Staatsnähe wurde Womacka nie los. Immerhin war er später unter anderem auch zwei Jahrzehnte Rektor der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Gleichwohl erfuhren seine Gemälde und vielen baugebundenen Arbeiten in der DDR, aber auch in ganz Deutschland und vielen Ländern der Welt hohe Wertschätzung. Unter anderem Wandbilder in Eisenhüttenstadt, der Fries am Berliner Haus des Lehrers und der Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Alexanderplatz trugen und tragen seine künstlerische Handschrift, aber auch die Botschaft und Gewissheit, einer besseren, menschlicheren Zeit zuzustreben. Eine Vision, die allen Rückschlägen zum Trotz Bestand haben sollte.

Vorsitzender des Freundeskreises Walter Womacka: Hotelier Gerd Schulz am Tisch mit Publikationen Quelle: Steffen Adler

Auf Usedom fand er jedenfalls fünf Jahrzehnte lang neben der idyllischen Ruhe zu ungestörtem Arbeiten (nicht mal ein Telefon hatte er) neue Motive. Die See und das Achterwasser, Urlauber in der Sommerfrische, besonders aber die dörfliche Architektur Loddins, die einheimischen Fischer und Bauern fanden Eingang in Womackas umfangreiches Oeuvre. Der in Böhmen gebürtige und nach dem Krieg zunächst in Braunschweig studierende Mann durfte sich spätestens zum Doppeljubiläum 1995 (100 Jahre Ostseebad Kölpinsee und 725 Jahre Loddin) sicher sein, bei den „vorpommerschen Dickschädeln“, wie er sie selbst nannte, endgültig angekommen zu sein. Er wurde nicht nur Schirmherr der Festivitäten, sondern galt bald als einer von ihnen und schuf ein Logo zu den Feierlichkeiten. Irgendwann ließ er sich gar zu der Bemerkung hinreißen, dass es für ihn „keinen schöneren Ort“ auf der Welt als sein Refugium in der Inselmitte gebe. Ein Kompliment, das keine Steigerung zulässt.

Infos zur Schau Die zweite Dauerausstellung mit Gemälden Walter Womackas „Uns bleiben seine Bilder“ ist im Hotel „ Seerose“ Kölpinsee zu sehen. Das Haus derzeit geschlossen. Mit seiner Wiedereröffnung bei Lockerung der Corona-Schutzregelungen ist die Schau jedoch für jedermann zu sehen. Einzelne Werke sind verkäuflich, sollen im Bedarfsfall durch andere Ölgemälde ersetzt werden. Eine Übersicht über das Leben und Werk des namhaften Künstlers bietet der vom Freundeskreis herausgegebene Kalender „Bilder einer Ausstellung“ für 2021/2022, der im Hotel erhältlich ist. Spenden sind möglich ( Telefon 038 375 / 540 sowie per E-Mail an info@fkww.de).

„Ein bescheidener Mensch, der sich nie in den Mittelpunkt rückte“

Heute wird die Immobilie vom Hotelier und Freundeskreisvorsitzenden Gerd Schulz fürsorglich „behütet“. Ob es schließlich mal so eine Stätte wie das Gedenkatelier Niemeyer-Holsteins in Lüttenort wird, scheint ungewiss. Der rund 30 Enthusiasten zählende Kreis fühlt sich den Bildern Womackas verpflichtet. Aus ihrer Fülle sticht das junge Paar „Am Strand“ heraus, das Anfang der 1960er-Jahre direkt an der Wasserkante unterhalb des Hotels „ Seerose“ entstand und mit der jetzigen Expositionen gewissermaßen an seinen Ursprung zurückkehrt. Es ist millionenfach gezeigt, abgebildet und gedruckt worden. Und jeder, der bis 1989 in ostdeutschen Landen sozialisiert worden ist, kannte es aus Schulbüchern und Magazinen, von Briefmarken und tausendfachen Reproduktionen an Wohnzimmerwänden. Es gilt bis heute in der deutschen Geschichte der darstellenden Kunst als eines der beliebtesten Motive und hat einen eigenen Werdegang, über den mit Fritz Böhme ein enger Freund des Malers ausführlich und regelmäßig berichtet hat (unter anderem „Geschichte und Geschichten von Walter Womackas ‚Am Strand‘“).

Die Erinnerung an den Wahl-Loddiner lebt bis heute im Fischerdorf, zwischen Höft und Kölpinseer Strand, besonders bei den älteren Einheimischen. Kult-Gastronom Peter Noack erinnert sich an viele launige und durchaus hochprozentige Plauderrunden, in die der Maler gern gehörte. Der Chef des Fischrestaurants „Waterblick“ weiß zu berichten: „Wenn die Bauern ein Lamm geschlachtet haben, hat Womacka es für alle gebraten. So war er. Ein ganz bescheidener, feiner Mensch, der sich nie in den Mittelpunkt rückte.“

Von Steffen Adler