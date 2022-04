Zinnowitz

Erst halbseitige Sperrung, dann Vollsperrung, nun wieder Ampelregelung: Eigentlich sollten die Bauarbeiten an der B 111 an der Ortsdurchfahrt in Zinnowitz bereits vergangenen Freitag abgeschlossen sein. Doch die Ampel regelt den Verkehr immer noch und führt die Autofahrer halbseitig an der Baustelle vorbei. Das wird auch noch einige Tage so bleiben, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Das Ende der Arbeiten auf Höhe des Zirkusplatzes ist nun für den 14. April geplant.

Grund für die Verzögerung sind massive Personalengpässe, die der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet sind, informiert Solvejg Segebarth vom Landesstraßenbauamt. Deswegen gibt es noch keine freie Fahrt auf der Hauptstraße der Insel Usedom.

Urlauber kommen ab Wochenende auf die Insel

Ein Problem könnte das erhöhte Verkehrsaufkommen ab dem Wochenende werden. Dann beginnen nämlich die Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern und Urlauber kommen wieder vermehrt auf die Insel. „Erfreut bin ich über die Situation nicht“, sagt der Zinnowitzer Bürgermeister Peter Usemann. „Die Urlauber müssen dann in Wolgast an der Brücke warten, wenige Kilometer weiter in Zinnowitz noch einmal und in Ahlbeck stehen sie auch in der Baustelle. Das wird viele verärgern.“

Er hätte sich vom Straßenbauamt mehr Flexibilität gewünscht, dass die B 111 zu den Osterferien frei ist. Auch für die Anwohner sei die Baustelle auf Höhe des Zirkusplatzes eine Mehrbelastung, weil mehr Fahrzeuge durch den Ort fahren. Während der Vollsperrung bogen viele Autofahrer von der Hauptstraße in die Alte Strandstraße ab – und auch jetzt wird so die Baustellenampel umgangen.

Wasserführender Durchlass wird erneuert

Ein Verkehrschaos erwartet der Bürgermeister in den kommenden Tagen jedoch nicht. Die Ampelschaltung sei gut geregelt, so dass es zügig vorwärts gehe. Dennoch will er sich dafür einsetzen, dass die Baustelle den Verkehr zu den Osterferien nicht zu sehr einschränkt.

An der Ortsdurchfahrt Zinnowitz wird derzeit der wasserführende Durchlass nur wenige Meter von der Kreuzung Möskenweg entfernt erneuert. Denn der Durchlass weist erhebliche Schäden auf. Die Durchlasserneuerung an der Bundesstraße dient als Vorbereitung für den grundhaften Ausbau der B 111 in der Ortsdurchfahrt Zinnowitz. Baubeginn soll hier nach aktuellem Planungsstand im Herbst 2022 sein.

Von Stefanie Ploch