Ein Lichtblick am Horizont: So schön war das Farbspiel am Himmel über Usedom

Am Dienstag zeigte sich das Wetter auf der Insel Usedom von seiner schönen Seite. Bereits am Morgen sorgte der Sonnenaufgang für wahre Freuden bei Fotofans. Ein besonders tolles Bild gelang OZ-Leser Riccardo Loof. Ob es in den nächsten Tagen nochmal die Chance auf solch einen Anblick gibt?