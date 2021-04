Zinnowitz

Auf der Insel Usedom mussten mehrere illegal eingereiste Urlauber wieder ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Wie Bernd Meyer, Leiter des Ordnungsamtes im Amt Usedom Nord mitteilt, gab es über die Osterfeiertage rund zehn Fälle.

In zwei Fällen waren es Camper, die mit ihrem Wohnmobil illegal am Straßenrand übernachteten. Die anderen Urlauber wurden in privat vermieteten Ferienwohnungen entdeckt.

„Entweder wir bekamen Hinweise oder wurden selbst aktiv“, so Meyer. Das Amt habe schon im Vorfeld damit gerechnet, dass einige Urlauber über die Osterfeiertage versuchen würden, sich irgendwo einzumieten. Wie Bernd Meyer mitteilt, wird sein Amtsbereich beinahe täglich mit Anrufen und Mails auf scheinbar illegale Urlauber hingewiesen. Oft kommen diese Hinweise von den Nachbarn oder Augenzeugen.

Mehrere Hinweise von Usedomern entpuppten sich als falsch

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes erhielten allerdings auch eine Reihe von Hinweisen, die sich als „Fehlalarm“ herausstellten, denn viele Personen waren berechtigt hier. Zum Beispiel, wenn sie die Kernfamilie besuchten oder in ihrem Zweitwohnsitz übernachtet haben.

Spürbar sei laut Meyer gewesen, dass die Polizei schon an den Landesgrenzen jene Menschen abwies, die keine Berechtigung zur Einreise nach MV hatten. „Wahrscheinlich spielte auch das unbeständige Wetter eine Rolle, dass es nicht noch mehr Fälle wurden. Die Polizei hat einen guten Job gemacht“, sagt er.

Wie hoch die Strafe für die betroffenen Urlauber als auch die Eigentümer der Ferienwohnungen ausfällt, muss noch ausgewertet werden. Insgesamt, so Meyer, hielten sich die Verstöße allerdings in Grenzen.

Von Hannes Ewert