Balm

Wieder ein Großeinsatz für die Feuerwehren auf der Insel Usedom. Am Montagabend schlug gegen 18.40 Uhr ein Blitz in einem Einfamilienhaus in Balm in der Gemeinde Benz ein. Kurz zuvor war ein heftiges Gewitter mit ergiebigen Regen über die Insel gezogen.

Der 79 Jahre alte Bewohner des Reetdachhauses konnte sich unverletzt ins Freie retten. Eine Augenzeugin hatte beobachtet, wie der Blitz in sein Haus eingeschlagen war und informierte die Rettungsleitstelle.

Knapp 80 Feuerwehrleute waren am Montagabend in Balm auf der Insel Usedom im Einsatz, weil in einem mit Reet bedeckten Einfamilienhaus ein Blitz eingeschlug. Verletzt wurde niemand.

Knapp 80 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus der Region kämpften stundenlang gegen die Flammen. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder und war nicht mehr zu retten.

Die Polizei gibt den Schaden nach bisherigen Erkenntnissen mit 200 000 Euro an. Der betroffene Mann kommt nach dem Brand bei Angehörigen im Ort unter.

Die Männer und Frauen der Feuerwehren kamen aus Benz, Ückeritz, Bansin-Heringsdorf, Loddin, Zinnowitz, Usedom, Mellenthin und Pudagla.

Karl-Heinz Schröder ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Benz, zu der der Ort Balm gehört, kam an den Unglücksort und kümmerte sich unter anderem um die Verpflegung der Rettungskräfte.

Auf dem Weg zum Einsatz verunglückte ein Feuerwehrmann auf regennasser Fahrbahn kurz vor Balm mit seinem privaten Auto. Zum Glück blieb er unverletzt. Sein Fahrzeug wurde am Unterboden beschädigt.

Wie Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, informierte, gab es durch das Unwetter rund um Anklam zahlreiche vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen. Immer wieder zogen am Abend heftige Gewitter über das Land.

Der Brand in Balm war der zweite innerhalb von wenigen Tagen auf der Insel Usedom. Am Samstagmorgen brannte ein Gebäudeteil des ehemaligen Steinfurth-Heimes auf dem Glienberg in Zinnowitz lichterloh.

