Koserow

Während auf der Insel Usedom zwischen Küstenlinie und Achterwasser gerade relative Ruhe herrscht, geht es an den Messe-Ständen hoch her. Ob Hotelverbände, Vereine oder auch Hotels: sie alle buhlen auf den Ausstellungen um die Urlauber von morgen. Doch die Usedomer sind nicht alleine. Unzählige andere Destinationen versuchen ebenfalls, die Touristen für sich zu begeistern. Ein hart umkämpftes Geschäft. Doch wie und wo wirbt man am besten für den Urlauber?

Ein erstes Aufeinandertreffen dieser Art gibt es auf der Caravaning Motor Touristik, kurz CMT, in Stuttgart. Noch bis Sonntag ist die Insel am Messestand des Tourismusverbandes Mecklenburg Vorpommern vertreten. „Im Mittelpunkt steht die Vermarktung der gesamten Insel Usedom als Urlaubsdestination sowie die Bewerbung der Flugverbindung Stuttgart-Heringsdorf“, so UTG-Sprecherin Karina Schulz. Auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit lassen sich jedes Jahr mehr als eine Viertelmillion Besucher von über 2200 Ausstellern für ihren Urlaub inspirieren.

UTG-Chef Michael Steuer kündigte bei seinem Arbeitsantritt auf der Insel Usedom im Oktober 2018 an, dass alle Messeauftritte in der Bundesrepublik hinterfragt werden müssen. Was ist aus der Ankündigung geworden?

„Messe-Auftritte haben im Rahmen des Marketing-Mix nach wie vor eine Bedeutung für das Destinationsmarketing“, so Michael Steuer auf Nachfrage. „Die UTG kommt damit auch der Nachfrage der Partner nach, die sich am Usedom-Messestand anschließen möchten. Dennoch haben die klassischen Reisemessen als Informations- und Buchungskanal bei der Reiseplanung deutlich zugunsten des Internets verloren. Aus diesem Grund haben wir die Schwerpunkte in der Budgetverwendung entsprechend verlagert und die Messe-Auftritte in den letzten Jahren um mehr als 50 Prozent reduziert.

Während die UTG 2018 noch insgesamt 18 Messen und Promotion-Touren umsetzte, ist unser Marketing-Team 2020 auf acht Messen und Promotions präsent. Der Tourismusverein Ostseeinsel Usedom (TVOIU) wirbt auf vielen Messen für die Insel. Durch die Kooperationsvereinbarung der UTG mit dem TVOIU besteht für viele Anbieter weiterhin die Möglichkeit einer Beteiligung in diesem Segment.

Michael Steuer machte klar, worin die Gründe in der Reduzierung liegen. „Wir müssen dort hingehen, wo die Kunden und Urlauber sind. Und die lassen sich im Internet inspirieren und buchen dort“, sagt er. „Auf den Messen muss man immer schauen, was dabei wirklich rumkommt. Wir müssen wirtschaftlich denken und handeln. Die Fahrten dorthin kosten viel Geld, hinzu kommen die Unterkünfte, die Personal-Ressourcen und so weiter. Am Ende muss es sich für alle lohnen“, sagt er. Steuer setzt viel auf die Digitalisierung. Unter anderem bietet er auf www.usedom.de die Möglichkeit an, Erlebnisse und Unterkünfte auf der Insel online zu buchen.

Auch wenn die UTG auf verschiedenen Messen, unter anderem die Reisebörse im Stern-Center-Potsdam, den Reisemarkt „Reise & Freizeit“ im A10-Center Wildau, die Ferien-und Freizeitmesse Cottbus und die Reisen & Caravan Erfurt gestrichen hat, heißt es nicht, dass die Insel Usedom auf den Messen völlig von der Bildfläche verschwindet. „Auf der ‚Grünen Woche’ in Berlin ist die Insel Usedom mit Prospekt-Material am Stand des Landkreises Vorpommern-Greifswald vertreten“, erklärt Sprecherin Karina Schulz. Einen eigenen Stand hat die UTG dort nicht.

Auch die Hotels müssen prüfen, ob sich ein Messeauftritt wirklich lohnt. „Für uns als Hotel hat ein Messeauftritt auf eine der deutschlandweiten oder auch europäischen Reisemessen in der Tat keine Relevanz, da wir aus Erfahrung sagen können, dass diese Form der Produktvermarktung zu hohe Streuverluste hat“, erklärt Corinna Schmidt, Marketing-Leiterin im Steigenberger Hotel in Heringsdorf. „Die Vermarktung der Destination über die UTG finde ich richtig und wichtig. Das Bettenangebot auf Usedom ist breit gefächert. Unsere Zielgruppe ist aber weniger auf diesen Messen anzutreffen. Hier setzen wir eher auf eine für unser Haus angepasste zielgruppenspezifische Ansprache über ausgesuchte Vertriebswege und Netzwerke“, erklärt Carsten Willenbockel, der Hoteldirektor des Hauses.

Das sind die weiteren Stationen der UTG-Mitarbeiter: Reisemesse Dresden (31. Januar bis 2. Februar), Reisen Hamburg (5.-9. Februar). Hier ist die UTG gemeinsam mit dem TVOIU und einigen Hotel-Partnern präsent: RP-Reisewelt (16. Februar) in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden. Rund 20 000 Besucher werden erwartet. Durch die komfortable Non-Stop-Flugverbindung von Düsseldorf nach Usedom ist die Insel für Nordrhein-Westfalen ein attraktives Reiseziel.

Von Hannes Ewert