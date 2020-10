Stagnieß

Ein bunter Waldrand soll am kommenden Sonnabend, den 24. Oktober, ab 11 Uhr nahe des Hafens Stagnieß entstehen. Im Rahmen der großen OZ-Baumaktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ und den dazu eingegangenen Spendengeldern wird im Bereich des Forstamtes Neu Pudagla auf der Insel Usedom eine Fläche von 0,4 Hektar neu aufgeforstet.

Dazu kommen 200 Pflanzen neu in die Erde. „Als Baumarten wurden 1,20 Meter große Wildobstbäume – Apfel, Birne und Kirsche – und 15 weitere heimische Baum- und Straucharten wie Eibe, Schwarzdorn, Schlehe, Liguster und Rosen ausgewählt. Eine solche bunte Waldrandgestaltung mit Wildobst und weiteren heimischen Bäumen und Sträuchern ist noch immer eine Besonderheit“, informiert Forstamtsmitarbeiterin Sylvia Schulz.

Försteracker wird neu bestellt

Die Pflanzfläche war historisch ein Försteracker, der vor etwa 40 Jahren aufgeforstet wurde, hauptsächlich mit Wald-Kiefern und am Rand mit Fichten. In den letzten Jahren sind viele Fichten abgestorben, deshalb wurde der Fichtenbestand gefällt. So entstand ein schmaler Streifen von 20 Metern Breite und 200 Metern Länge, der von einer schönen – bereits 15 Jahre alten – Ross-Kastanienreihe gesäumt wird. „Mit der Pflanzaktion möchten wir einen Waldrand gestalten, der besonders für Bienen und andere Insekten attraktiv ist und von dem später das heimische Wild profitiert. Die blühenden Arten sind für den Menschen ästhetisch wertvoll“, erläutert Schulz.

Auch Eberhard Florin, der den Imkerverein Insel Usedom e.V. mit viel Anschaulichem rund um die Biene bei dieser Pflanzaktion vertritt, wird berichten, wie wichtig gerade der Liguster für die Bienen und anderen Insekten ist. Ligustrum vulgare, der relativ schnell und dicht heranwächst und im Juni wunderschön gelblich-weiß blüht, ist eine regelrechte Bienen- und Schmetterlingsweide.

Anreise mit dem Auto oder der Bahn

Treffpunkt für die große Baumpflanzaktion als Bestandteil der Usedomer Wildwochen ist der Hafen Stagnieß, der über die B111 und dann aus Richtung Ückeritz rechts und aus Richtung Bansin links abbiegend zu erreichen ist. Die Kurverwaltung Ückeritz hält 20 Parkplätze direkt am Hafen vor. Wer mit der Usedomer Bäderbahn anreist, läuft entlang der B111 auf dem kombinierten Geh-/Radweg etwa 12 bis 15 Minuten bis zum Parkplatz am Hafen Stagnieß.

Die Spaten fürs Pflanzen stellt das Forstamt. Gepflanzt wird von 11 bis 14 Uhr. Maximal 50 Teilnehmer können an der Pflanzaktion teilnehmen, deshalb bittet das Forstamt um Voranmeldung unter: neupudagla@lofa-mv.de.

Spenden für die Baumpflanzaktion sind weiterhin möglich unter „Mein Baum für unsere Zukunft –Forstamt Neu Pudagla“, Empfänger: Landesforstanstalt MV, IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30

Von Cornelia Meerkatz