Usedom: CDU-Gemeindeverband hat eine neue Spitze

Die Spitze des CDU-Gemeindeverbandes Usedom hat sich verjüngt. Der Zecheriner Tischlermeister Christian Witt (46) hat den Vorsitz übernommen. Er tritt die Nachfolge eines Urgesteins an. Karl-Heinz Schröder, seit 1982 Parteimitglied, stand 31 Jahre an der Spitze des Gemeindeverbandes.

„Der Generationswechsel war überfällig. Jetzt sollen die Jüngeren mal ran, die auch neue Ideen mitbringen“, sagt Schröder. Der Entschluss, den Vorsitz abzugeben, reifte bei ihm bereits im vergangenen Jahr. „Wegen Corona fand die Wahl aber nicht statt“, sagt Schröder wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag und spricht von „politischer Rente“. Sein Mandat im Kreistag werde er aber behalten. Zudem ist er noch zweiter stellvertretender Bürgermeister in Benz.

Mit Witt übernimmt ein Unternehmer aus der Region das Zepter. Den mittelständischen Familienbetrieb Tischlerei und Innenausbau Witt gibt es seit 1986. Christian Witt hat die Firma von seinem Vater Hans Witt übernommen. „Politik war in unserer Familie schon immer ein Thema. Mein Vater war Stadtvertreter in Usedom und in den 1990er-Jahren ein Jahr Bürgermeister.“

Schröder lotste Witt in die CDU

Der Sohn fand aber erst vor gut zehn Jahren den Weg in die CDU. Schröder hatte eine Aktie daran. „Vor einer Wahl gab es eine Veranstaltung, auf der wir unsere Sorgen und Nöte schildern konnten. Ich tat es. Karl-Heinz Schröder war vor Ort und sagte mir, dass ich nicht nur meckern, sondern mich auch engagieren sollte. So bin ich dazu gekommen“, erzählt der 46-Jährige.

Parteiarbeit bezeichnet Witt als eine „Teamleistung“. Mit Thomas Hannak (44) und Ilka Thoms (37) hat er zwei Stellvertreter, die noch jünger sind. Zwei Koserower komplettieren den Vorstand, Karsten Mußgang (55) und Eric Eckert (32).

Witts Ziele für die nächsten Jahre: „Die CDU in der Region verjüngen.“ Und: mehrere Ortsverbände, die noch auf Usedom existieren, zu einem schlagkräftigen Verband vereinigen. Witt will eine Strukturänderung auf der Insel anpacken. „Die Modellregion ist ein Anfang. Den kostenlosen ÖPNV muss es inselweit geben. Seit vielen Jahren reden wir über die Verkehrsprobleme und es passiert nichts. Acht bis neun Jahre soll es noch mit der Ortsumgehung Zirchow dauern, während der Tunnelbau in Swinemünde rasant voranschreitet“, so der Vorsitzende, der aktuell in seinen Reihen 55 Mitglieder hat. Das Gros der Mitstreiter kommt aus Gemeinden des Amtes Usedom-Süd.

Fahrradstraße von Ahlbeck bis Peenemünde

Dazu gehört auch weiter Karl-Heinz Schröder. „Wenn mein Rat gebraucht wird, bin ich da“, sagt der Nepperminer und schaut zurück: „Wir haben viel für die Infrastruktur in der Region getan. Wir haben an Verkehrs- und Tourismuskonzepten mitgeschrieben. Zahlreiche Radwege sind entstanden. Mein Traum ist noch eine Fahrradstraße von Ahlbeck bis Peenemünde“, so Schröder, der mit der Landes- und Bundespolitik noch gut vernetzt ist.

CDU-Urgestein Karl-Heinz Schröder (türkise Jacke) in Freest beim Besuch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Quelle: Cornelia Meerkatz

Unumstritten war das langjährige CDU-Mitglied in den vergangenen Jahren aber nicht mehr. Sein Name fiel immer wieder mit den Vorwürfen der Umweltverschmutzung im Zusammenhang mit dem Ferienhaus von Ex-Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat die Ermittlungen aber inzwischen eingestellt.

Größte Enttäuschung war Kommunalwahl

Seine größte Enttäuschung erlebte er bei der Kommunalwahl 2019. Schröder wurde als Benzer Bürgermeister abgewählt, weil sein Herausforderer Henry Tesch mehr Stimmen bekam. Schröder war seit 1990 Gemeindeoberhaupt – zunächst in Neppermin, dann in Benz. Wenig später folgte der nächste Nackenschlag: Nach 14 Jahren als Amtsvorsteher des Südamtes verlor Karl-Heinz Schröder knapp die Wahl gegen den Koserower Bürgermeister René König. „Man muss dann eben auch verlieren können“, so Schröder, der jetzt seinen Hobbys wie der Fotografie oder dem Radfahren frönen kann.

Im nächsten Jahr feiert er ein kleines Jubiläum – 40 Jahre Mitglied bei den Christdemokraten. „Für die Kommunalwahl 2024 habe ich einen großen Wunsch. Da sollte Christian Witt als Bürgermeister in der Stadt Usedom kandidieren.“

