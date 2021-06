Bansin

Wir kennen uns schon seit 70 Jahren, gesteht Christa Frömming aus Berlin und lächelt dabei ihren Schatz Fred Borchers aus Bansin an. Es war einst auf dem Bansiner Zeltplatz, als sich ihre Wege als Jugendliche kreuzten. Die Verbindung blieb zwischen den Familien, dazu zählten alljährliche Besuche auf der Insel Usedom oder in der Hauptstadt. Nach dem Verlust beider Partner führen beide nun eine harmonische Beziehung, wechselseitig an der Küste oder in Berlin.

Die gelernte Zoo- und Veterinärtechnikerin arbeitete lange in einer Tierarztpraxis und betreute später behinderte Menschen. Jetzt genießen beide die Zweisamkeit, schauen Tier- und Naturserien oder auch einmal einen Krimi im Fernsehen. Beide sind handwerklich vorbelastet. Sie erfreuen sich an der gemeinsamen Gartenarbeit und denken noch oft an die letzte Aida-Reise, die sie in großer Familie mit Kindern in die USA führte. So freut sich Christa noch auf eine lange gemeinsame Zeit mit ihrem Fred.

Von Gert Nitzsche