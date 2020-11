Usedom

Wenn die Hochzeitsglocken läuten, steht für ein Brautpaar eigentlich einer der schönsten Tage im Leben bevor – wenn nicht sogar DER schönste Tag im Leben. Für Franziska Biedenweg und Oliver Stapelfeld sollte es am Sonnabend die eine richtig große Hochzeitsparty geben. Mit 100 Gästen – bestehend aus der Familie und Freunden – sogar aus Italien sollte Besuch kommen. Und in die Flitterwochen wollten sie nach Ägypten fliegen. Doch Corona machte dem Ehepaar einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

Nun muss in Deutschland geflittert werden. Mit der zweiten Corona-Welle platzten für die beiden die großen Hochzeitspläne. Sie wollen sich am Samstag im Usedomer Rathaus dennoch trauen. Die Feier fällt nun viel kleiner aus, weil die geplante Hochzeit keinesfalls abgesagt werden sollte.

Paar ist ehrenamtlich bei der Feuerwehr

Vor 18 Monaten sind die beiden langjährig Verliebten in das Elternhaus von Oliver nach Mellenthin gezogen, das nun langfristig umgebaut wird. Beide verbindet ein langjähriges Ehrenamt bei den Feuerwehren in Ückeritz und Mellenthin.

Franziska Biedenweg, die viele Jahre in Ückeritz wohnte, arbeitet seit Jahren als Verkäuferin der Firma Mucke in Heringsdorf. „Sie ist zuverlässig und ein Organisationstalent mit vielen Ideen“, so das Urteil der Chefin. Dazu gehört sie seit vielen Jahren zur Tanzgruppe des rührigen Ückeritzer Karnevalsvereins. Zudem hält sie sich in der Sportgruppe von Heike Grunow fit.

Franziska Biedenweg möchte mit ihrem Mann aufs Tanzparkett

Oliver Stapelfeld fuhr viele Jahre einen Schwerlasttransporter, nun steuert er das Fahrzeug einer Entsorgungsfirma. Seine große Leidenschaft ist aber mit weniger PS verbunden, dennoch mit leistungsstarken Motoren. Er gehört dem Motorradclub Tutow an und ist leidenschaftlicher Biker. Klar, dass er seine Liebste da öfter mal ausfahren kann. Dafür hofft sie, ihn neben dem einstudierten Hochzeitstanz auch mal öfter auf das Tanzparkett locken zu können.

Die OZ gratuliert dem Hochzeitspaar sehr herzlich zur Ehe!

Von Gert Nitzsche