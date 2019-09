Usedom Cross Country lockt Pferdeliebhaber und Promis ins Hinterland

Zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung lud Schauspieler Till Demtrøder Promis aus dem TV- und Showgeschäft am Wochenende auf die Insel Usedom ein. Ausgangspunkt der unblutigen Schleppjagd war das Wasserschloss in Mellenthin. Zwischenstopps waren die Holländermühle in Benz und die Mittagspause am Fischpalast in Neppermin. Das Geld wird für die Welthungerhilfe gespendet.