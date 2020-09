Usedom

Was für ein glücklicher Umstand, dass die Bilder, die Utz Hoffmann wohltemperiert in seinem Keller lagert, quasi mit einem Handwägelchen zur Galerie „Usedomer Kaleidoskop“ transportiert werden konnten. Seine Ausstellung „Die Dänen kommen .... auch nach Usedom“ ist am Freitag eröffnet worden.

„Ich habe bei meinen Dänemark-Reisen irgendwann nicht mehr nur Möbel, sondern immer öfter auch Bilder gesammelt“, erzählt der pensionierte Antiquitätenhändler, der vor rund 20 Jahren von Berlin nach Usedom umgesiedelt ist. Mehr durch Zufall ist die Kunstvereinschefin Irene Gagel mit dem 72-jährigen Kunstsammler bekannt geworden. Und schnell war man sich einig, dass die Landschaftsbilder aus dem 19. und 20. Jahrhundert gut in die Usedomer Galerie passen würden.

Anzeige

„Eigentlich haben die dargestellten Landschaften sogar Ähnlichkeit mit unserer Insel“, befanden die Besucher der Ausstellungseröffnung. Nun schmücken sie die Wände auch im Winter, wenn die kleine Galerie geschlossen ist und nur zu besonderen Höhepunkten im kulturellen Leben der Inselstadt – wie dem Lichterfest – geöffnet wird. Übrigens sind die Bilder über Hoffmanns Sohn Max auch käuflich zu erwerben, der in der Greifswalder Mühlenstraße ein Antiquitätengeschäft betreibt. Den Kontakt zu ihm vermittelt Utz Hoffmann gern.

Von Ingrid Nadler