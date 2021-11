Usedom: Dafür bekam das Forsthaus Damerow jetzt Sterne

Damerow

Das Meeressterne Hotel Forsthaus Damerow in Koserow wurde vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erneut als Vier-Sterne-Hotel klassifiziert. Nicht nur die einmalige Umgebung des Forsthauses sowie die liebevolle Einrichtung hätten überzeugt, sondern auch das Team und das umfangreiche Service-Angebot des Hotels an der schmalsten Stelle der Insel Usedom, so die Dehoga.

Zur Übergabe der Auszeichnung erklärte Ann-Kathrin Günther, Managerin bei der Meeressterne GmbH: „Das Forsthaus Damerow ist ein ganz besonderer Ort, der mit seinem eigenen Charakter und seiner Vielseitigkeit eine große Bandbreite an Gästen anzieht. Das ist auch eine große Herausforderung, aber die Vielzahl an Stammgästen zeigt, dass die familiäre Atmosphäre im Team auch die Gäste dazu einlädt, sich rundum wohlzufühlen.“

Im Juni 1991 hatte die heutige Inhaberfamilie Gerdt das damalige Forstferienobjekt übernommen und in der Folge umgebaut, ohne den einstigen Forstcharakter zu verlieren. 1996 folgte der Anbau eines neuen Hoteltraktes, wodurch die räumlichen Gegebenheiten für das Schwimmbad und den TAO-Wellnessbereich des Forsthaus Damerow geschaffen wurden.

Von Sven Jeske