Koserow/Heringsdorf

Urlaub in Deutschland scheint so beliebt wie lange nicht mehr zu sein. Auch die Insel Usedom profitiert von dem bundesweiten Trend. Für die Touristen bedeutet dies: „Mellenthin statt Malle“ und „Heringsdorf statt Hurghada“. Die Urlauber, die derzeit auf der Insel verweilen, spüren es sehr deutlich: Die Restaurants, Hotels und Geschäfte sind immer noch gut gefüllt. Doch wie viel Tourismus verkraftet die Insel noch?

„Die Saison muss entzerrt werden“

„Unsere Marketingabsichten zielen darauf ab, die Saison zu entzerren und Produkte in der Nebensaison anzubieten, um damit den Beschäftigen im Tourismus eine ganzjährige Beschäftigung zu ermöglichen“, erklärt Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. Der Sommer stehe nicht im Fokus des Marketings. „Ich finde es viel wichtiger, dass die Angestellten Planungssicherheit haben und nicht im Spätherbst zum Amt laufen müssen, um Geld zu beantragen. Die fühlen sich sonst wie auf das Abstellgleis geschoben und nur, wenn es richtig zur Sache geht, werden sie gebraucht. Für das Selbstwertgefühl der Einwohner ist das nicht förderlich“, so Steuer.

Michael Steuer würde es begrüßen, wenn mehr Menschen in den Herbst- und Wintermonaten die Insel Usedom ansteuern. „Es herrscht dann eine gewisse Grundauslastung und andere Wirtschaftszweige – wie zum Beispiel der Einzelhandel oder die Gastronomie – könnten davon profitieren und müssten ihr Geschäfte nicht wochenlang schließen“, sagt er. Für die Herbstmonate sehr er noch ein wenig Potenzial nach oben.

Einheimische erleben durch den Tourismus einen Mehrwert

Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom, warnt vor einem Schwarz-Weiß-Denken. „Fast alle Einwohner auf der Insel Usedom leben direkt oder indirekt vom Tourismus. Ich mag keine Bettenstopp-Diskussionen oder darüber reden, ob der Sommer zu sehr ausgelastet ist. Man muss sich immer vor Augen führen, dass wir alle in irgendeiner Form von den Urlaubern leben. Sei es die Familie, die auf dem Hinterhof eine Ferienwohnung vermietet, oder die Ehefrau, die im Hotel arbeitet“, sagt sie. Sie kenne einige Menschen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, denen es im Sommer nicht zu voll ist. „Mir fehlt bei dem Schwarz-Weiß-Denken eine Grauzone. Ehrlich gesagt haben wir es sehr schön hier. Durch den Tourismus haben die Einheimischen einen unwahrscheinlichen Mehrwert für ihr persönliches Leben. Ich sehe das aber nicht durch die rosarote Brille, denn wir haben einige Herausforderungen auf der Insel – sei es die Verkehrsproblematik oder auch die Personalprobleme in vielen Branchen“, sagt sie.

Gute Herbstmonate sind kein Selbstläufer

Riethdorf denkt, dass solche sehr gut gebuchten Herbstmonate wie dieses Jahr – und auch im vergangenen Jahr – eine absolute Ausnahme bleiben werden. „Die Unsicherheiten in anderen Ländern sind aufgrund der Corona-Situation noch zu hoch. Im kommenden Jahr wird sich dies aber ändern“, sagt sie. Sie erklärt, dass viele ausländische touristische Ziele noch nicht mit ihrem vollen Angebot am Markt sind und ein Großteil der Kreuzfahrtschiffe weltweit noch an der Kette liegt. Die Menschen erleben nun den Urlaub im eigenen Land. „Jetzt ist die Herausforderung, diese Gäste an die Insel zu binden. Wichtig ist in meinen Augen, die Zeit zwischen Oktober und März zu bewerben. Spezielles Marketing für den Sommer braucht die Insel Usedom eigentlich nicht – Juli und August sind immer ausgebucht“, sagt sie. In diesem Jahr fühlte sich der Sommer sogar noch länger an, da einige Bundesländer bis spät in den August hinein Ferien hatten.

Angebote locken Urlauber in der Nachsaison auf die Insel

„Nach sieben Monaten Corona-Lockdown haben die Touristiker die Gäste auf der einen Seite sehr vermisst, aber auch mal die Zeit genossen, die Insel für sich zu haben. Die Angestellten holten mal tief Luft“, sagt Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in der Region. Allerdings dürfen diese Leerlaufphasen seiner Meinung nach nicht sonderlich lang sein. „Es gibt Zeiten, da ist es relativ ruhig auf der Insel – zum Beispiel in der zweiten Novemberhälfte. Politik und Wirtschaft sind aber daran interessiert, diese Phasen so kurz wie möglich zu halten. Durch spezielle Angebote, wie zum Beispiel die Wild- oder Wellnesswochen, bieten wir Buchungsanreize. Wir dürfen nicht zu viel ’Luft holen’, denn sonst geht das vermeintlich gute Geschäft woanders hin. Dieser Herbst war sehr ausgewogen. Umso erfreulicher wäre es, wenn man diese Zahlen auch im nächsten Jahr hätte“, sagt er.

Von Hannes Ewert