Heringsdorf

Dieser Trainer ist Kult – erst in Mainz, dann in Dortmund und aktuell in Liverpool. Die Rede ist von Jürgen Klopp. Während seiner Zeit als Trainer beim FSV Mainz besaß er einen Mini Cooper. Das belegt ein Fahrzeugbrief, der auf „Jürgen Norbert Klopp“ ausgewiesen ist. 2019 hat ein Fan den Wagen bei Ebay ersteigert. Mit seinen Mitstreitern hat er sich etwas Besonderes ausgedacht. Fußballbegeisterte werden jetzt schon wissen, wovon die Rede ist: vom Kloppocar.

Das Auto ist ein Kunstwerk und kommt vom 17. bis 19. August in die Kaiserbäder. Mehr als 100 Porträts verzieren den Mini auf künstlerische Art und Weise, erzählen von Sternstunden des Fußballs, Klopps Karriere und seinen Weggefährten. An den drei Tagen wird das Kloppocar von 13 bis 17 Uhr an der Ahlbecker Seebrücke zu bestaunen sein.

Mobiles Klopp-Denkmal

Und die Macher des Projektes verbinden den Aufenthalt mit einem guten Zweck. Denn alle Einnahmen, die in den kommenden Tagen im Zusammenhang mit dem mobilen Klopp-Denkmal gespendet werden, sind für den Förderverein Kinder - und Jugendhospiz „Leuchtturm“ in Greifswald. Mitglieder der Usedomer Laufmützen werden an allen drei Tagen vor Ort sein.

Dazu findet am Mini des zweifachen Fifa-Welttrainers ein Torwandschießen statt, organisiert von und veranstaltet mit freundlicher Unterstützung der Kaiserbäder Usedom.

Es winken attraktive Preise, unter anderem eine E-Gitarre – signiert von allen Bandmitgliedern der Kultband Karat, ein Trikot mit Originalunterschrift des momentan wertvollsten Spielers der Bundesliga, Erling Haaland (Borussia Dortmund), und ein Fußballschuh signiert von Campino von den Toten Hosen für „Wir lieben Fußball“.

Alle Erlöse werden am letzten Tag an die Usedomer Laufmützen zur Unterstützung beim Aufbau des Kinder - und Jugendhospiz „Leuchtturm“ übergeben.

„Es gab für Usedom mehrere Kandidaten und wir haben uns dann für die Laufmützen entschieden, die sonst sicher neben den vielen anderen gemeinnützigen Vereinen und Initiativen einen etwas schwereren Stand haben dürften. Daher wollen wir den gesamten Erlös dahin geben“, heißt es von den Veranstaltern.

Campino, Helge Schneider und Olympiasieger

Zuvor haben sich bereits inzwischen mehr als 800 Unterstützer, darunter 250 Fußballer aus 32 Ländern, zahlreiche Prominente wie Campino, DJ Paul van Dyk, Helge Schneider, Schauspieler Wolfgang „Stumpi Stumph“, Matze Knop, Rainer Calmund und darüber hinaus auch Ministerpräsidenten sowie aktuelle Olympiasieger wie Francesco Friedrich und Tom Liebscher auf dem Tourfahrzeug signierend verewigt. Den kleinen Wagen zieren inzwischen 192 Motive.

Auf dem Fahrzeug geht es chro­no­lo­gisch zu. Alles beginnt mit der WM 1966 und dem Wem­bley-Tor, weil Klopp mit Jahr­gang 1967 gewis­ser­maßen ein Kind von Wem­bley ist. Auf dem Mini sind große Momente der Fuß­ball-Welt­ge­schichte verewigt, darunter auch die „Hand Gottes“ von Maradona. Und zum anderen geht es natürlich um das Leben von Klopp.

Die Stationen des Fanprojektes führten bisher von Dresden über Leipzig, Berlin, Dortmund, Mainz und München. Ziel ist Liverpool, wo es für den guten Zweck versteigert werden soll. Nun kommt er nach Usedom!

Von OZ