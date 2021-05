Insel Usedom

Endlich hat alles gepasst. Der Heimatverein „Usedomer Winkel“ konnte den 2019 versprochenen Rundflug über die Insel am Pfingstmontag an die Hauptgewinnerin des Erntedankfestes verschenken.

Angesichts des herrlichen Maiwetters waren der 77-jährige Privatpilot Cornelius Friedrich vom Fliegerclub Heringsdorf und die mit dem Hauptgewinn überraschte Autorin dieses Beitrages guter Dinge, dass der Vormittag ein wunderschönes Erlebnis bringen würde. Vollständig geimpft beziehungsweise negativ getestet, konnte uns Corona gestohlen bleiben.

Küstenlinie als langes weißes Band

Die in voller Blüte stehenden Rapsfelder und das satte Grün der Wiesen und Wälder waren, von oben betrachtet, noch einmal eine besondere Augenweide. Wie blank geputzt zeigte sich die immer wieder von Seen malerisch unterbrochene Landschaft.

Die wie ein weißes Band aussehende Küstenlinie an der Ostsee ist ebenso inspirierend wie ein Blick auf die Wohnbebauung der jeweiligen Seebäder, hier Zinnowitz. Quelle: Ingrid Nadler

Wie ein langes weißes Band begrenzt der Strand die Küstenlinie der Ostsee. Von oben aus luftiger Höhe wird der Kontrast zwischen dicht bebauten Seebädern und zum Teil kleinsten menschlichen Ansiedlungen besonders sichtbar. Wie unterschiedlich sich die Menschen die Insel im Laufe der Jahrhunderte zu eigen gemacht haben! Nur schauen, nur genießen und staunen. Was für ein Geschenk!

Nun wird es Zeit für eine Erklärung: Die Erntedankfeste, die der Heimatverein mit Sitz im kleinen Usedomer Dörfchen Gellenthin vor Corona alle zwei Jahre veranstaltet hat, sind weithin bekannt und beliebt. Als einer der Höhepunkte wird jedes Mal ein Ballon-Weitflug-Wettbewerb organisiert, bei dem schöne Preise winken. Jede am Ballon befestigte Karte hatte neben dem Namen des Absenders folgenden Inhalt: „Lieber Finder dieses Ballons! Beim Erntedankfest am 21. September 2019 hat die Gemeinschaft der Dörfer des Usedomer Winkels einen Ballon-Wettbewerb veranstaltet. Bitte senden Sie diese Karte mit Ihrer Adresse versehen an den Verein zurück. Für Ihre Mühe danken Ihnen die Kinder, Eltern und Mitglieder des Vereins.“

Mit dieser Maschine des Heringsdorfer Fliegerclubs ging es in die Lüfte. Quelle: Ingrid Nadler

Am 7. Oktober 2019 lag die zurückgesandte Karte der Familie Ziemann aus 17129 Bentzin im Vereinsbriefkasten. Der Luftballon – ausgerechnet mit meinem Namen (Hurra!!) – war also bis in die Nähe von Jarmen geflogen. Ich war 2019 übrigens die einzige Gewinnerin. Und so ist es gekommen, dass ich Pfingstmontag mit dem engagierten Vereinsmitglied Professor Cornelius Friedrich von Anklam aus in die Lüfte steigen konnte. Ich hätte mir keinen besseren Reiseleiter wünschen können. Der pensionierte Mikrobiologe und Naturschützer wohnt seit 2010 im (O-Ton) „Luftkurort Gneventhin“.

Privatpilot Cornelius Friedrich ist Mitglied des Heringsdorfer Fliegerclubs und kennt sich im Luftraum über der Insel gut aus. Quelle: Ingrid Nadler

Sollten Sie selbst jetzt auch Lust bekommen haben, einmal die Insel Usedom aus der Luft zu betrachten – Rundflüge können jederzeit beim Verein in Heringsdorf gebucht werden.

Info: Das Flugzeug, mit dem der Rundflug absolviert wurde, gehört in die Kategorie der einmotorigen Leichtflugzeuge (light air plane) mit starrem Fahrwerk. Es ist eine vier- bis fünfsitzige Socata TB 10, Tobago.

Der Motor hat 180 PS (133 KW), die dem Flugzeug eine Reisegeschwindigkeit von über 100 Knoten, ca. 200 km/Stunde verleihen. Vor dem Flug holt der Pilot eine Wetterauskunft ein und prüft Öl, Sprit und verschiedene Funktionen der D-ESRA. Während des Fluges ist er über Funk entweder mit der Luftaufsicht des Flugplatzes Anklam oder mit dem Verkehrslandeplatz Heringsdorf verbunden. So muss die Luftaufsicht Heringsdorf den Überflug über die Landebahn Heringsdorf von Süd nach Nord gestatten.

Geflogen wurde in einer Höhe von 1000 Fuß (300 Meter Höhe). Nur bei Gellenthin war die Maschine etwas tiefer. Die Landegeschwindigkeit betrug 75 Knoten.

Von Ingrid Nadler