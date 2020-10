Koserow

Die Wildwochen auf Usedom finden statt – trotz Corona-Vorschriften und Reisebeschränkungen. Bis zum 1. November servieren 20 Restaurants und Hotels auf der Insel Fleisch und Spezialitäten aus heimischer Jagd. Das teilte der Organisator, die Berliner Agentur Acksteiner, mit.

Offiziell eröffnet werden die Wildwochen am Sonnabend, den 17. Oktober um 11 Uhr, am Forsthaus Damerow bei Koserow. Dort gibt es dann auch eine Jagdhundeschau. Rassehunde werden Übungen absolvieren und so dem Publikum zeigen, was sie alles können müssen.

Foodtruck des Hotel- und Gaststättenverbandes MV

Der Waldladen und das Wildbistro am Forstamt Neu Pudagla wird bis November dienstags bis samstags, von 9 bis 17 Uhr geöffnet haben und frisches, abgepacktes Fleisch aus heimischer Jagd, Hirschburger, Wildsoljanka und weitere Wildspezialitäten anbieten.

Zum ersten Mal bei den Wildwochen dabei ist der Foodtruck des Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Sein Team wird gemeinsam mit SchülerInnen der Heinrich-Heine-Regionalschule in Karlshagen und der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom in Ahlbeck Wildgerichte kochen.

Waldtherapiewanderung im Kur- und Heilwald Heringsdorf

Weitere Höhepunkte der Wildwochen auf Usedom sind eine Waldtherapiewanderung im Kur- und Heilwald Heringsdorf (20. Oktober, 10 Uhr) sowie zehnminütige Lasershows im Wald am Naturcampingplatz in Ückeritz (donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr).

Wegen Corona werden einige der beliebten Veranstaltungen vom letzten Jahr nicht stattfinden, so das Wild Fashion Dinner, die Hubertusmesse und der Wild(en) Markt im Forstamt Neu Pudagla. Eine Einhaltung der Mindestabstände wäre hier nicht möglich gewesen, bedauert Nadine Riethdorf, Leiterin der Kurverwaltung Koserow.

