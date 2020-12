Bansin/Benz

Der Eigenbetrieb Kaiserbäder hat in den nächsten Jahren viel vor mit dem Künstler Lyonel Feininger, der zwischen 1908 und 1913 viele Wochen auf Usedom weilte und hier malte. So soll es nach Vorstellung von Kurdirektor Thomas Heilmann im künftigen „Haus der Erlebnisse“ (HdE) in Ahlbeck eine Feininger-Suite geben, in der wegweisende Arbeiten und Dokumente des Malers ausgestellt werden. Schon im kommenden Jahr will der Eigenbetrieb eine Radtour auf Feiningers Spuren ins Programm aufnehmen.

„Wir wollen ab nächstem Jahr eine Feininger-Rundfahrt anbieten. Mit dem Erwerb des Feininger-Rades von einer Privatperson ist dazu der Startschuss erfolgt“, erklärt Thomas Heilmann. Das über 120 Jahre alte Fahrrad der Marke Cleveland ist am vergangenen Donnerstag im Warmbad Bansin eingetroffen.

Ein Rennrad mit Holzfelge

Das Fahrrad ist fahrtüchtig und hat als Besonderheit Holzfelgen mit Schlauchreifen, was zu seiner Zeit noch selten war. Schutzbleche und Handbremsen sowie Scheinwerfer und Rücklicht sucht man allerdings vergeblich bei dem an ein Rennrad erinnernden Gefährt. Eine Gangschaltung fehlt ebenfalls.

Das Fahrrad Cleveland Ohio von 1897, im Volksmund Feininger-Fahrrad genannt, stammt von einem Oldtimersammler in den Niederlanden. Von Feininger ist bekannt, dass er nicht nur auf Usedom ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer war, sondern auch in Berlin, Weimar und Dessau. Er benutzte stets ein Fabrikat der Marke Cleveland Ohio. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland USA im Jahr 1937 soll er nachweislich nicht mehr auf einem Fahrrad gefahren sein.

Idee einer Feininger-Suite

Gut möglich, dass das frisch erworbene Feininger-Rad Teil der Feininger-Ausstellung im HdE wird. „Mit dem HdE hatten wir die Idee, eine Feininger-Galerie im Dachfirst zu installieren“, so der Kurdirektor. Dort stünde eine Fläche von 600 Quadratmetern zur Verfügung. „Die Idee mit der Feininger-Suite haben wir dem Enkel vorgestellt, der vor einem Jahr im Ahlbecker Hof gewohnt hat und auf den Spuren seines Großvaters war. Er ist begeistert davon und hat seinen Besuch zur Eröffnung zugesagt“, verrät Heilmann.

Nach dem Konkurs der Planungsfirma Triad, die die Entwürfe für den Umbau des maroden „Haus der Erholung“ zum künftigen „Haus der Erlebnisse“ entworfen hat, soll nun am Donnerstag, den 10. Dezember, beraten werden, wie es mit dem HdE weitergeht. An der nicht öffentlichen Sitzung werden neben dem Bauamtsleiter und dem Kurdirektor alle Ausschussvorsitzenden teilnehmen.

Von Dietmar Pühler