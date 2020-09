Trassenheide/Zinnowitz

In Trassenheide kann die diesjährige „Schlaraffenlandparty“ nicht stattfinden! Dafür gibt es einen Schlaraffenlandnachmittag. Zuerst erzählen die Mitarbeiter der Kurverwaltung den Kindern eine kleine märchenhafte Geschichte über das Leben im Schlaraffenland und dann machen sie sich auf den Weg durch den Trassenheider Schlaraffenwald. Es gibt eine Schnitzeljagd mit Abenteuern und Rätseln. Beginn ist um 14 Uhr an der Konzertmuschel. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist notwendig, da alle Teilnehmer dann die Startzeiten bekommen. Kontakt: 038371/20928.

Die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz feiert am Sonnabend ab 10 Uhr die Indienststellung ihres neuen Tanklöschfahrzeug 4000. Interessierte sind auf den Hof des Gerätehauses in der Alten Strandstraße eingeladen, um sich einen Eindruck von dem neuen Fahrzeug zu verschaffen.

„Nacht der Lichter“ in Pinnow

Die Kirchengemeinden Lassan, Bauer-Wehrland und Pinnow-Murchin laden am kommenden Sonnabend um 18.30 Uhr zu einer Neuauflage der „Nacht der Lichter“ rund um die Dorfkirche und den Pfarrhof in Pinnow ein. Zu Beginn der „Nacht der Lichter“ präsentieren Künstler der Region Werke zum Thema Licht und Wasser. Gäste der Veranstaltung haben die Möglichkeit, Kerzenlichter zu erwerben, die nach Sonnenuntergang angezündet werden. Um 20 Uhr hält Pastorin Anne Plagens eine Andacht in der Dorfkirche. Im Anschluss gibt ab 20.30 Uhr der Kontrabassist Jaspar Libuda aus Berlin unter dem Titel „Klangwelt aus Licht und Schatten“ ein Konzert, das je nach Wetterlage unter freiem Himmel oder in der Dorfkirche stattfindet. Der Eintritt zur „Nacht der Lichter“ ist frei, um Spenden wird gebeten.

Lightversion „ Peene brennt“ in Anklam

Die Peene wird in diesem Jahr doch noch ein wenig brennen – und zwar nicht an der Peene selbst, sondern auf dem Anklamer Marktplatz. Die Vorpommersche Landesbühne musste das Open-Air bekanntlich absagen, da es unmöglich war, unter den Sicherheitsauflagen zu proben. Auch hätten aufgrund der Sicherheitsabstände nur wenige Zuschauer das Freiluftspektakel erleben können. Doch Autor und Regisseur Wolfgang Bordel versprach für den geplanten Premieren-Tag, den 5. September, ein kleines Peene-Spektakel.

Die Kanonen werden geputzt und eine kleine schwedische Delegation sitzt schon in Quarantäne, damit sie am Samstag nach Anklam einreisen darf. Antje Schulze hat wieder tapfere Anklamer um sich versammelt, die zum Kampf und Tanz bereit sind. Sie alle fordern den Anklamer Bürgermeister mit Nachdruck auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit 2021 die Peene wieder brennen kann. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Marktplatz.

Bei allen Veranstaltungen gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zur Corona-Zeit.

Von Hannes Ewert