Insel Usedom

Endspurt im OZ-Eisdielentest: Von Freitag 7 Uhr bis zum 6. September haben die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG die Möglichkeit, die beliebteste Eisdiele in MV zu küren. In den zurückliegenden Tagen haben viele OZ-Leserinnen und Leser von der Insel Usedom und dem angrenzenden Festland schon beim Regionalausscheid abgestimmt. Spitzenreiter ist wie im vergangenen Jahr das Eiscafé Moritz in Koserow. Für das Eiscafé Moritz votierten mit 656 Leser.

Bekanntlich ist Eis eine Leckerei, die bei jeder Temperatur Liebhaber findet. Deshalb hofft das Eiscafé Moritz nun, dass sich viele OZ-Leserinnen und Leser von der Insel Usedom und aus der ganzen Region nun beim Landesausscheid für sie entscheiden und mit abstimmen.

Zweiter und dritter Platz nah beieinander

Mit deutlichem Abstand auf Platz 2 kam im Regionalausscheid das Eiscafé Gelatoni in Zinnowitz mit 54 Nennungen und das Eiscafé Florian in Bansin erhielt nur zwei Stimmen weniger. Es landete damit auf Platz 3. 28 Stimmen wurden für das Terrassencafé Lau im Seebad Ahlbeck abgegeben, 25 Nennungen konnte das Eiscafé Rialto in Heringsdorf für sich verbuchen.

Jeweils 18 Stimmen wurden für das Eiscafé Rendezvous in Wolgast und das Eiscafé Iris in Koserow abgegeben. Das Café La Fleur, ebenfalls in Koserow ansässig, erhielt zehn Stimmen. Und sieben Mal wurde bisher die Eisdiele „Alter Zeitungsstand“ in Zempin genannt.

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Mehr Infos und den Link zur Abstimmung finden Sie auf ostsee-zeitung.de/eisdielentest. Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von Cornelia Meerkatz