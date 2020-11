Usedom

„Wir sind froh über jeden Tag, an dem wir in unserer Schule unterrichten dürfen“, hat die Leiterin der Usedomer Grundschule, Kerstin Witt, in ihrem Bericht an die Stadtvertretung versichert. Mit Anspannung erwarte sie die Entscheidungen, die am nächsten Mittwoch von der Landesregierung dazu getroffen werden sollen. Der Schulbetrieb laufe auch unter Corona-Bedingungen recht gut, sagt die Schulleiterin.

„Wir haben mit der im Haus befindlichen Förderschule ein abgestimmtes Hygienekonzept besprochen. Dazu gehören ein zeitversetzter Unterrichtsbeginn und drei verschiedene Pausenzeiten, wodurch allerdings mehr Aufsichten durch die Lehrkräfte erforderlich sind.“

Anzeige

Sorge, dass Maskenpflicht im Unterricht kommt

Förderschüler tragen ab Klasse 5 eine Mund-Nase-Bedeckung im Schulhaus, ebenso die Lehrer, Besucher und technischen Mitarbeiter. Im Unterricht allerdings nicht, schränkt Kerstin Witt ein, und auf dem Schulhof nur dann, wenn der Mindestabstand zu Erwachsenen und älteren Förderschülern nicht eingehalten werden kann. Sie hat Bange, irgendwann auch im Unterricht mit einer Maske vor ihre Schüler treten zu müssen. Gerade bei Grundschülern funktioniere ja vieles über die Mimik.

Töpfern und Lese-Club als Angebote

Neben dem Unterricht laufen auch die Angebote der „Vollen Halbtagsschule“ weiter. In Arbeitsgemeinschaften können Kinder, die nach Unterrichtsschluss auf den Bus warten müssen, zum Beispiel töpfern oder sich in einen Lese-Club zurückziehen. „Leider fällt der Schwimmunterricht für unsere 4. Klassen aus, weil die Schwimmhalle in Anklam für den Unterricht gesperrt ist. Dafür haben die Kinder freitags zwei Stunden Sportunterricht. Die Grundschule in Usedom wird von 108 Mädchen und Jungen der 1. bis 4. Klasse besucht. Sie werden von zehn Lehrern unterrichtet.

Lesen Sie auch

Hoher Förderbedarf an der Schule

Das Problem: „Ein Drittel unserer Schüler hat einen erhöhten Förderbedarf. Das heißt, sie sind verhaltensauffällig und/oder haben besondere Probleme beim Lernen oder bei der Fähigkeit, sich sprachlich zu äußern.“ Seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es in Usedom deshalb das Familienklassenzimmer.

„Dafür sind Kollegen zu mehrtägigen Weiterbildungen gefahren“, sagt Kerstin Witt. „Immer mittwochs kommen sehr schwierige Schüler, in der Regel fünf, mit ihren Eltern zur Schule und werden gemeinsam unterrichtet. Die oft überforderten Eltern bekommen so Hilfe im Umgang mit ihren Kindern; lösen unter Anleitung einer Grundschullehrerin und unserer Schulsozialarbeiterin die Hausaufgaben des Tages.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Erste Erfolge zeichnen sich ab. „Für das nächste Schuljahr 2021/22 liegen bereits 42 Anmeldungen im Sekretariat vor, was heißt, dass wieder zwei erste Klassen zu erwarten sind. Abschließend kam die Schulleiterin auf den Sanierungsbedarf in einigen Klassenräumen zu sprechen.

Wegen der Pandemie sei die zugesagte Renovierung in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Sie soll in den Winterferien nachgeholt werden, so die Zusicherung der Stadt. „Wir sollten auch im kommenden Jahr im Gespräch bleiben“, sagt Kerstin Witt noch, und hat gleich zwei weitere Wünsche nachgeschoben: „Wir brauchen eine Sprunggrube und eine 50-Meter-Laufbahn.“

Von Ingrid Nadler