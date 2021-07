Usedom: Deshalb sorgt sich Karlshagens Tennisverein um die Zukunft

Karlshagen

Was für eine Vorhand! Präsident Klaus Lange klatscht begeistert Beifall. Einige Meter weiter reicht Eva Steinke vom Küchenteam ein selbst gebackenes Stück Kuchen durch die Anrichte. Auf dem Centre Court steht die Entscheidung kurz bevor. Das Platzmeisterteam bereitet sich schon auf seinen Einsatz vor, um die Spielfläche für die nächste Begegnung perfekt herzurichten.

Ruhige und gemütliche Stimmung kommt an

Es ist Wettkampftag 7 am Donnerstagnachmittag bei den Usedom Senior Open 2021. Und während es auf der größeren der beiden Gastgeberanlagen in Zinnowitz oft sehr geschäftig zugeht, ist die Stimmung beim kleineren Partner TV Karlshagen immer sehr ruhig und gemütlich. Obwohl hier noch bis Sonntag eines der größten deutschen Tennisturniere über die Bühne geht – mit insgesamt 300 nationalen und internationalen Spitzenspielern in beiden Seebädern.

„Zinnowitz hat die große Tennistradition, da ist immer viel los, wir sind der kleinere, junge Verein, bei uns ist es immer schön familiär“, beschreibt der Präsident des TV Karlshagen, Klaus Lange, die Atmosphäre auf „seiner“ Anlage. Für das Engagement der knapp zehn ehrenamtlichen Helfer wird der Klub von den Spielern sehr gelobt. „Die Karlshagener sind eine große Stütze. Die Mischung beider Standorte ist auch etwas, das die Usedom Open ausmacht“, sagt Turniererfinder und Veranstalter Peter Schmidt aus Bielefeld.

Finals stehen bevor Bei den 15. Usedom Senior Open stehen bis Sonntag nun etliche Finals und Entscheidungsspiele in den jüngeren Altersklassen an. Am Freitag greifen die beiden Ü-40-Weltmeister Christian Schäffkes und Marc Leimbach ins Geschehen ein. Bereits als Sieger ihrer Altersklassen fest stehen: Susanne Schäpperle-Schneidereit (Berlin/Ü60), Ulrike Schwerdtner (Dresden/Ü65), Susanne Schweder (Bonn/Ü70), Doris Scholz (Berlin/Ü75), Martin Scheurer (München/Ü65), Edgar Evenkamp (Düsseldorf/Ü70), Jörgen Jacobs (Berlin/Ü75) und Werner Knobloch (Bremerhaven/Ü80). Das Turnier mit insgesamt etwa 300 Startern in den Altersklassen Ü40 bis Ü80 zählt zu den größten Tennisveranstaltungen in ganz Deutschland. Am Freitag um 15 Uhr ist auch MV-Sportministerin Stefanie Drese vor Ort, um die Spiele zu verfolgen.

Während sich Zinnowitz auf eine große Tennistradition stützt und schon von 1945 bis 1990 eines der wichtigsten und größten Tennisturniere ganz Osteuropas ausrichtete, haben die Karlshagener noch eine junge Vereinsgeschichte: Sie gründeten sich vor 20 Jahren, nachdem die damalige Tennishalle in Trassenheide wegbrach und eine neue Spielstätte gesucht wurde.

Tolle Anlage, wo früher eine Müllhalde war

„Wir haben dann in Karlshagen eine ideale Fläche auf einer früheren Müllhalde gefunden“, sagt Sportwart Hans-Jürgen Thomas: „Wir verfügen hier über viel Platz und stören niemanden. Die Ecke ist windgeschützt und dennoch nur 200 Meter vom Strand entfernt.“ Ein schmuckes Vereinshaus samt Terrasse entstand mit den drei Tennisplätzen völlig neu – und wird nun ein Mal im Jahr für die Usedom Open und ansonsten von den Vereinsmitgliedern fleißig genutzt.

Doch inzwischen plagen die Karlshagener auch Sorgen: „Unsere Tennisspieler werden älter und wir haben es zuletzt nicht mehr geschafft, neuen Nachwuchs nachzuziehen“, sagt Präsident Klaus Lange. Knapp 15 Jugendliche, die alle in einem ähnlichen Alter waren, sind nun erwachsen geworden und ziehen aus zum Studium. „Unsere tragenden Mitglieder sind statt Mitte 40 wie zur Vereinsgründung nun meist Mitte 60“, verdeutlicht Lange. Da könne man nicht mehr einfach so viel stemmen wie damals.

Erste Aktion funktioniert

Deshalb wollen die Karlshagener nun dringend neue Mitglieder gewinnen – Jugendliche, aber auch Spieler im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die Elan haben und sich engagieren. Sehr gut funktioniert habe bereits eine Aktion von Mitglied Rolf Hüffmeier, der eine neue Senioren-Gruppe aufbaute, sagt Sportwart Thomas: „Aber wir müssen auch an die Jüngeren ran.“

Aktivitäten vor einigen Jahren in Schulen hätten noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, da die Konkurrenz im Sport mit Fußball oder Handball auch groß sei. Hoffnung setzt Karlshagens Präsident Klaus Lange nun aber in die neuen Aktivitäten des TV Zinnowitz, der sich verstärkt für Jugendarbeit und Tennistourismus engagieren will und dafür auch prüft, ob der Bau einer Tennishalle möglich ist.

„Mit vereinten Kräften und Kooperationen können wir vielleicht doch einiges bewegen“, meint Klaus Lange. Bei den Usedom Open harmonieren beide Vereine ja schließlich schon bestens.

Von Alexander Loew