„Usedom Destillerie“: Mölschow hat jetzt eigene Brennerei 

Mölschow

Von diesem Gutshaus wird man noch viel hören oder besser noch viel schmecken: Davon ist nicht nur der neue Eigentümer der Immobilie, Jörn Schnapke, überzeugt, sondern auch Mölschows Bürgermeister Paul Kreismer. Denn dort, wo sich früher der Handwerkerhof einer Beschäftigungsgesellschaft befand, werden künftig edle Tropfen hergestellt. Jörn Schnapke eröffnet in Kürze im alten Gutshaus eine Destillerie und wird dort neben Whisky und Rum auch Gin, Aquavit und Bierbrand herstellen.

Die Voraussetzungen für die Herstellung der hochprozentigen Getränke wurden bereits geschaffen. Die Destillieranlage, die in Süddeutschland hergestellt wurde, ist bereits montiert und von den Behörden, darunter Zoll und Lebensmittelüberwachung, abgenommen. Zur Anlage gehören neben dem großen kupfernen Brennkessel auch vier Gärtanks aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1250 Litern und ein Maischebottich, der ebenfalls 1250 Liter fasst. 180 000 Euro hat Schnapke allein in die Technik investiert.

Anzeige

Neue Stahlbetondecke eingezogen

Im alten Mölschower Gutshaus wurde in der künftigen Destillerie bereits modernste Technik installiert. Quelle: Cornelia Meerkatz

Weitere OZ+ Artikel

Doch damit nicht genug, denn bevor die hochmoderne Destillieranlage installiert werden konnte, waren umfangreiche Umbauarbeiten im alten Gutshaus vonnöten. „Zuallererst musste eine neue Stahlbetondecke eingezogen werden, denn sind die Gärtanks und der Maischebottich gefüllt, ist da ja eine enorme Last. Ich wollte mich ungern mit meiner Anlage im Keller wiederfinden“, meint Schnapke und schmunzelt.

Auch sonst hat er dem alten und ehemals heruntergekommenen Gebäude neues Charme eingehaucht. Er hat die Fußböden abgeschliffen und lackiert, teilweise auch komplett erneurt, die Wände gemalert, Balken ausgetauscht, Türen lackiert. Und das alles innerhalb kürzester Zeit, denn genau vor einem Jahr hat er von der Gemeinde den Zuschlag für den Kauf des Gebäudes bekommen. „Das war am 14. Mai 2019. Ich bin sofort hier eingezogen und am 1. Juli habe ich dann mit dem Umbau begonnen“, schildert der 53-Jährige.

Dem Gutshaus wurde vom neuen Eigentümer Jörn Schnapke wieder zu Glanz verholfen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Vom Laptop an den Braukessel

Dabei hat der Mann beruflich nie etwas mit der Schnapsbrennerei zu tun gehabt, denn Jörn Schnapke kommt aus der IT-Branche, war dafür in Bremen, düsseldorf, den USA und Malaysia unterwegs. In der IT-Branche arbeitet er nach wie vor – tagsüber. Er braucht dazu nur seinen Laptop. „Ich bin bei Siemens tätig. Meine Arbeit kann ich hier in Mölschow genauso gut wie in Radebeul erledigen, wo ich die vergangenen 20 Jahre gelebt habe“, meint er. Nach Feierabend wurde dann gewerkelt, gebaut ... Natürlich mit fachmännischer Hilfe.

Die Arbeiten habe er alle an einheimische Firmen vergeben, das sei ihm wichtig gewesen. Und er erhielt auch Unterstützung von Familie und Freunden. „Ich bin ein Kind des Nordens, auch wenn ich mich in Sachsen sehr wohl gefühlt habe“, berichtet er. Der gebürtige Malchiner, der in Greifswald aufgewachsen ist, fand, dass es Zeit sei, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Mit der Destillerie wollte sich einen lang gehegten Traum erfüllen. „Mit fehlte nur das passende Gebäude. Hier in Mölschow habe ich es gefunden“, meint er.

Professionelle Brennmeister gehören dazu

Zwei Jahre stand das alte Gutshaus leer. Jetzt, nach der umfassenden Verschönerungskur macht es wieder einen einladenden Eindruck. Und es wird in der Destillerie nicht nur Schnaps gebrannt, sondern auch öffentlich verkostet werden. Denn natürlich seien Gäste willkommen, so Schnapke. Dazu ist er gerade dabei, im vorderen Bereich der Destillerie im passenden Ambiente den Gästebereich zu gestalten. „Hier kann man dann gemütlich sitzen in Familie oder im Freundeskreis und die verschiedenen Brände probieren. Auch kleine Firmenfeiern sind denkbar, der Platz gibt es jedenfalls her“, meint er.

Der erste Probebrand wurde bereits erfolgreich vorgenommen. Wenn die Anlage im Sommer in Betrieb ist, werden hier zwei professionelle Brennmeister arbeiten. Qualität bei Whisky, Rum, Gin und Aquavit seien wichtig. Für den Bierbrand arbeitet er mit der Stralsunder Störtebeker-Brauerei zusammen.

Eingetragener Markenname

Auch an Merchandising-Artikel für seine Destillerie hat Inhaber Jörn Schnapke gedacht. Quelle: Cornelia Meerkatz

Usedom Destillerie wird das Ganze in Mölschow heißen. Jörn Schnapke hat auch bereits Merchandising-Artikel – T-Shirt, Jacke, Hut, Einkaufsbeutel – für die Gäste fertigen lassen. Und er war klug genug, sich „ Usedom Destillerie“ als Markennamen eintragen und schützen zu lassen. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und auf die Besucher, die Mölschow noch weiter bekannt machen“, sagt Jörn Schnapke.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz