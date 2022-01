Usedom: Die ersten Azubis aus Vietnam sind nun Facharbeiter

Zinnowitz

Than Thao Tran wirkt glücklich und gelöst. Die 21-Jährige bestand vor wenigen Tagen ihre Prüfung zur Hotelfachfrau und darf sich im Kreise ihrer Kollegen nun zur Facharbeiterin zählen. Nach drei Jahren Ausbildung startet sie nun ins Berufsleben. Im Spätsommer 2018 betrat die junge Vietnamesin zum ersten Mal Usedomer Boden und absolvierte eine Ausbildung zur Hotelkauffrau in den Vineta-Hotels in Zinnowitz.

Kulturelle und kulinarische Umstellung für die Azubis

Thao – so ihr Rufname – stammt eigentlich aus der acht Millionen Einwohner zählenden Metropole Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. Schon in der Schule freundete sie sich mit dem Gedanken an, nach dem Abschluss ins Ausland zu gehen. Vor drei Jahren, als die erste Gruppe vietnamesischer Azubis hier landete, gehörte sie dazu. Für alle Azubis war es eine riesige Umstellung, sowohl kulturell, kulinarisch als auch von der Mentalität der Menschen. „In Hanoi arbeiten die Einwohner tagsüber und sind abends in den Bars, Restaurants und Clubs anzutreffen. Das kann man überhaupt nicht mit Zinnowitz vergleichen“, sagt sie.

Die 21-jährige Than Thao Tran kam mit 18 nach Usedom. Nun hat sie ihre Prüfung geschafft. Quelle: Hannes Ewert

Touristische Unterschiede zwischen Hanoi und Usedom

Jetzt lebt die junge Frau in Wolgast und pendelt jeden Tag zur Arbeit nach Zinnowitz. Obwohl sie nur wenige Schritte bis zur Ostsee geht, hat sie es in drei Jahren nicht geschafft, in ihr zu baden. „Ich gehe da lieber spazieren“, erklärt sie. Auch touristisch gibt es gewaltige Unterschiede zwischen ihrer Heimat und Usedom. „Bei uns sind viele Geschäftsreisende unterwegs, hier sind es eher die Familien, Paare und Badetouristen im Sommer.“ Eine Sache vermisst sie allerdings ganz besonders: das vietnamesische Essen. Regelmäßig bekommt sie daher Pakete aus der Heimat mit vielen regionalen Spezialitäten. „Das Essen beim Vietnamesen in Deutschland ist komplett anders als das Original. Hier wurde es sehr an das deutsche Essen angepasst“, sagt sie.

2018 begann das Projekt in Zinnowitz

16 Azubis starteten damals in fünf verschiedenen Hotels auf der Insel Usedom ihre Ausbildung. „Ein Großteil der Azubis haben im Anschluss sofort einen Vertrag als Facharbeiter bekommen, zwei von ihnen verlassen nach der Ausbildung die Insel und gehen zurück in die Heimat nach Vietnam, zwei haben während der Ausbildung die Insel verlassen und sind anderweitig in Deutschland untergekommen und bei fünf Azubis gibt es eine weitere Prüfung in einem halben Jahr“, erklärt Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in der Region. Zusammen mit Andreas Queisner kümmerte er sich im Jahr 2018 um die Vietnamesen.

Viele junge Menschen im Vietnam

„Im Vergleich zu hiesigen Verhältnissen gibt es dort extrem viele junge Menschen – ein Großteil der Bevölkerung ist unter 30 Jahren“, erklärt Hennige. Für ihn war es der richtige Schritt, die jungen Leute nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Heute sind alleine im Kammerbezirk der Industrie- und Handelskammer Ost ein Großteil der Azubis Vietnamesen. „In Mecklenburg-Vorpommern haben wir 215 junge Männer und Frauen, deren Heimat außerhalb von Europa liegt. Darunter sind Länder wie Afghanistan, Indonesien, Syrien, Ukraine, Tunesien oder auch Jordanien. Insgesamt handelt es sich um 32 Herkunftsländer“, erklärt er.

Kümmerte sich damals mit Andreas Queisner um die Rekrutierung der jungen Vietnamesen: Dehoga-Vorsitzender Krister Hennige. Quelle: Hannes Ewert

Für ihn seien es die einzig richtigen Wege, so einen Großteil der Hotel- und Gastronomiebranche am Laufen zu halten. „Wir merken, dass die geburtenstarken Jahrgänge Mitte der 1960er in ein paar Jahren allmählich in den Ruhestand gehen. Wir müssen uns dringend um den Nachwuchs kümmern“, sagt er.

Branche sucht viele „helfende Hände“

Durch Renteneintritte, Branchenwechsel, private Veränderungen oder auch Neueröffnungen von Restaurants fehlen auf der Insel allein in der kommenden Hochsaison 250 „helfende Hände“, wie es Hennige ausdrückt. Also Personal, welches sich vorrangig um Tätigkeiten im Service oder an der Spüle kümmert. „Wenn das Personal wegbricht, dann gibt es die Möglichkeiten, mehr Ruhetage einzuführen oder die Öffnungszeiten zu verkürzen“, erklärt er.

Hennige betont, dass die Vietnamesen nach der Ausbildung die gleichen finanziellen Konditionen erhalten wie ihre deutschen Kollegen. „Da wird kein Unterschied gemacht“, betont er.

Vier Azubis im Hotel Casa Familia nun Facharbeiter

Die Familienferienstätte Casa Familia und ihr Partnerhotel „Kleine Strandburg“ in Zinnowitz hat man auf insgesamt vier Absolventen angestoßen: Die Prüflinge Linh, Jess und Mia aus dem Casa Familia sowie Minh Duc aus der Kleinen Strandburg sind seit einigen Tagen ausgebildete Hotelfachkräfte.

Hotelchef Andreas Queisner freut ganz besonders, dass alle drei Absolventen noch weiter im Haus arbeiten werden, auch wenn sich einige mit dem Gedanken tragen, noch ein Studium zu beginnen. „Wir haben nun das Glück, dass unsere Absolventen als motivierte Fachkräfte unseren Betrieb unterstützen. In den Jahren ihrer Ausbildung haben wir die Schützlinge nicht nur ins Herz geschlossen, sondern freuen uns über ihre fachlichen Kompetenzen, die sie in unserem Team hervorragend umsetzen“, betont er.

Auch die Geschäftsführerin der Kleinen Strandburg, Marianne Queisner, erzählt freudestrahlend: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die vietnamesischen Auszubildenden erfolgreich ihre Prüfungen bestanden haben und nun gemeinsam mit uns ins Berufsleben starten. Auch unser Schützling wird noch einige Zeit als Fachkraft bei uns bleiben.“

Junge Fachkräfte loben Unterstützung bei Ausbildung

Die Absolventen selbst sprechen in hohen Tönen über ihre Ausbildungszeit. „Die Zeit im Casa Familia hat uns positiv beeinflusst. Wir haben die anfänglichen Sprachbarrieren überwunden, uns gut hier eingelebt und unseren Wissenshorizont nicht nur beruflich, sondern auch gesellschaftlich sehr erweitert“, berichten die frisch gebackenen Hotelfachkräfte. „Das Casa Familia hat uns vom ersten Augenblick an in unserem Vorhaben unterstützt. So viele Schulungen wurden mit uns durchgeführt, auf Prüfungen wurden wir separat vorbereitet und die Einblicke in den unterschiedlichen Abteilungen haben uns sehr geholfen“, so der Hotelfachmann Linh.

