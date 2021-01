Usedom: Die freundliche Rezeptionistin vom Hotel „Das Ahlbeck“

Ahlbeck

Ursprünglich wollte Christina Litke aus Torgelow eine Ausbildung zur Immobilienmaklerin absolvieren. Durch eine Freundin bestärkt, entschloss sie sich dann aber, mit Beginn des Jahres 2017 eine Ausbildung zur Hotelkauffrau im „Das Ahlbeck Hotel & Spa“ aufzunehmen.

Die Ausbildung hat sie erfolgreich abgeschlossen. Nun ist sie an der Rezeption des Hotels tätig. „Hier herrscht eine prima Arbeitsatmosphäre. In dem Team zu arbeiten, macht große Freude“, sagt sie. In Ulrichshorst hat sie eine schöne Wohnung gefunden. Nach Feierabend zieht es sie häufig zum Strand.

Von Wandern bis Tanzen

Gemeinsam mit ihrer Freundin geht es aber auch zu Wanderungen nach Neppermin oder Pudagla. Gute Verbindungen gibt es noch zu ihrer in Torgelow wohnenden Familie. Sie tanzt gerne. Bis vor einigen Jahren war sie in einem Tanzverein organisiert, der auf Standard- und Lateinamerikanische Tänze spezialisiert war. Christina Litke fühlt sich inzwischen auf Usedom heimisch.

Von Gert Nitzsche