Heringsdorf/Koserow

Die Touristiker der Insel Usedom blicken mit großer Spannung auf ein neues Jahr. Nachdem im Vorjahr durch die Corona-Pandemie das Denken und Handeln aller einzelnen Akteure neu erfunden werden musste, mussten auch die Planungen für dieses Jahr überdacht werden. Nichtsdestotrotz haben die einzelnen Gemeinden große Pläne. Die OZ hat überall einmal nachgefragt.

In der Gemeinde Zinnowitz sollen unter anderem die mobilen Toilettencontainer am Sportstrand und am Fischerstrand durch richtige Toilettenhäuschen ersetzt werden. „Alles ist natürlich abhängig von den Fördermitteln“, sagt Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann. Dieses Projekt steht schon seit Jahren in der Pipeline.

Wenn alles klappt, werden dort insgesamt 750 000 Euro verbaut. Einen Schritt weiter in der Planung sind die Verantwortlichen bei der Neugestaltung zweier Rettungswege am Hotel Baltic und am Fischerstrand. Im Hintergrund laufen die Planungen für die Neugestaltung der Seebrücke.

Die Toilettencontainer am Strandaufgang 8Q sollen irgendwann durch richtige Toiletten ersetzt werden. Diese Strandtoilette soll durch einen festen Bau ersetzt werden. Quelle: Hannes Ewert

Kinderresort eröffnet 2021 in Trassenheide

In Trassenheide dürfte die Fertigstellung des ersten Kinder-Resorts auf der Insel Usedom für strahlende Gesichter bei den kleinsten Besuchern sorgen. Für mehr als 20 Millionen Euro baute die Usedomer Seetelhotel-Gruppe mehrere Häuser und einen großen Restaurant- und Erlebnisbereich für Familien. Mehrere Mal wurde die Eröffnung bereits verschoben.

Entweder durch Verzögerungen am Bau oder auch den coronabedingten Lockdown im Dezember und Januar. Außerdem sollen im Ort acht Strandabgänge barrierefreier gebaut werden. Wie die Kurverwaltung auf Nachfrage mitteilt, ist alles abhängig von der Fördermittelzusage.

In Trassenheide auf der Insel Usedom eröffnet im Jahr 2021 das erste Kinderresort der Insel. Quelle: Hannes Ewert

Mehr Strom für den Strandvorplatz Karlshagen

Um dem höheren Bedarf an Festen und Veranstaltungen auf dem Strandvorplatz in Karlshagen gerecht zu werden, will die Gemeinde die Stromversorgung dort verbessern. „Wir müssen die Kapazitäten erweitern“, so Eigenbetriebsleiterin Silvia-Beate Jasmand.

Außerdem soll am Sportstrand in Richtung Trassenheide eine Toilette gebaut werden. Im Kurpark soll ein Außentrampolin entstehen und die wohl größte Investition im Ort sind die Planungskosten von 250 000 Euro für die Sanierung des Hafens. Gebaut wird dort allerdings erst im Jahr 2022.

In Karlshagen braucht der Strandvorplatz mehr Kapazitäten für Strom. Quelle: Hannes Ewert

Baumwipfelpfad soll im Frühjahr eröffnen

In den Kaiserbädern wird im Frühjahr der neue, acht Millionen Euro teure Baumwipfelpfad eröffnet. Im Oktober soll in Bansin mit dem Bau eines neuen Rettungsturmes begonnen werden. Dieser soll –aufgrund der guten Erfahrungen in Corona-Zeiten – baugleich mit dem Rettungsturm in Ahlbeck sein. Außerdem ist der Kaiserbädererlebnispfad geplant.

„Die Gäste gehen mit einer App durch die Kaiserbäder und werden so an die Sehenswürdigkeiten geführt. Funktioniert ähnlich wie eine klassische Ortsführung – nur eben digital“, erklärt Kurdirektor Thomas Heilmann. Ab September 2021 soll mit der Sanierung der Ahlbecker Seebrücke begonnen werden. In den Steg werden 400 000 Euro investiert.

Koserow : Seebrücke soll fertig werden

In Koserow konzentrieren sich die Verantwortlichen in diesem Jahr um alles, was rund um die neue Seebrücke passiert. Einen Eröffnungstermin gibt es laut Kur-Chefin Nadine Riethdorf noch nicht. Einer der Hauptgründe dürfte das durch einen Pilz befallene Tropenholz sein.

Sobald die Seebrücke allerdings fertig ist, soll mit der Instandsetzung des Vorplatzes begonnen werden. „Die Bänke werden neu gestrichen, der Weg zu den Fischern wird erneuert und der Weg zur Straße entlang an den wenigen Parkplätzen soll gemacht werden.

Die Seebrücke in Koserow soll hoffentlich 2021 öffnen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Quelle: Steffen Adler

Im Hintergrund laufen die Planungen für die Sanierung des Kurplatzes. Außerdem sollen zwei neue Toilettencontainer gebaut werden. Einer auf Höhe des Hotel „Wald und Meer“, der andere Container nahe der neuen Treppe in der Siemensstraße.

Nummernschilderkennung auf dem Ückeritzer Campingplatz

In der Gemeinde Ückeritz soll in Strandnähe eine Sanitäranlage für Menschen mit Handicap entstehen. Bis jetzt gab es nur eine Containerlösung. Den wohl größten Fortschritt in Sachen Digitalisierung soll es auf dem Campingplatz geben.

„Die Gäste buchen ihren Urlaub online und geben dabei ihr Nummernschild ein. Eine Kamera erkennt dann an der Schranke das Nummernschild und lässt sie rein. Damit ersparen wir dem Personal in der Rezeption sehr viel Arbeit. An einem stark gebuchten Anreisetag sind 150 Neuankünfte. Auch für die Gäste ist es eine Entlastung, denn sie können sofort zu ihrem Stellplatz“, erklärt Kurdirektor Toni Schulz.

Camper, die online buchen und ihr Nummernschild angeben, werden an der Schranke erkannt und können dann direkt zu ihrem Stellplatz fahren. Quelle: Hannes Ewert

Spielplatzneubau in Zempin

In Zempin konzentriert sich die Gemeinde auf den neuen Spielplatz, welcher zwischen dem Hafen am Achterwasser und dem Hotel Inselhof entstehen soll. Kostenpunkt: 85 000 Euro. Außerdem feiert das kleinste Seebad der Insel im Juli seinen 450. Geburtstag. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Inwieweit das Fest coronabedingt gefeiert werden kann, ist noch unklar.

Zwischen dem Inselhof in Zempin und dem kleinen Hafen soll der Spielplatz erneuert werden. Quelle: Hannes Ewert

Von Hannes Ewert