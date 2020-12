Heringsdorf

Silvester ohne Raketen an den Seebrücken: Die traditionellen Silvesterfeuerwerke an den Seebrücken Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin sind abgesagt worden, weil öffentlich veranstaltete Feuerwerke untersagt sind.

„Angesichts der bundesweiten Corona-Zahlen ist klar, dass es in diesem Jahr über Weihnachten und Silvester leider keine touristischen Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern geben wird. Das bedeutet für uns als Veranstalter, dass auch der traditionelle Wintermarkt ,Winterwelt am Meer’ an der Eisarena in Heringsdorf zwischen Weihnachten und Silvester nicht stattfinden wird“, sagt Stefanie Grzeskowiak vom Eigenbetrieb.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Auch das alljährliche Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag sowie das Neujahrs-konzert im Kaiserbädersaal werden nicht stattfinden.

Von Henrik Nitzsche