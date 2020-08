Peenemünde

Nach kurzem Flackern erhellen die Halogenlampen den Raum. Was zum Vorschein kommt, wirkt wie ein sechs Meter langes, halb nacktes Ungetüm. Es füllt fast den gesamten Raum aus. Bis zur Decke ist gerade einmal eine Armlänge Platz. Behutsam fährt eine Hand über die noch raue Oberfläche.

Es ist Ursula Latus. In schwarzer Arbeitshose, einem locker sitzenden Sweatshirt, das sie bis zu den Ellenbogen hochgezogen hat, steht die Frau Mitte 50 neben dem umgedrehten Bauch eines Segelbootes. Ihre sich kräuselnden grauen Haare hat sie zu einem lockeren Dutt gebunden. Durch ihre rechteckige Brille verfolgt sie ihre Hand, die wie Sandpapier über das Holz schmirgelt. „Genau das ist meins“, sagt die Bootsbaumeisterin.

In ihrer Werft in Peenemünde stellt Ursula seit 2006 schwimmende Einzelstücke aus Holz her. Bullige Segelboote, schnittige Kajaks, kleine Jollen. Einige Boote verlassen samt stolzen Besitzern die Werft. Ursula repariert und fertigt nicht nur, sie leitet Ungelernte auch beim Bauen an – fast wie damals, als sie Umschülern das fachgerechte Ver- und Entsorgen beibrachte.

Im ersten Leben war die Chemieingenieurin

Die gebürtige Bayerin studierte in München und Berlin Chemie. 1989 erhielt sie ihr Diplom als Chemieingenieurin und begann als Ausbilderin bei der Dekra-Akademie zu arbeiten. Vermehrt unterrichtete sie Umschüler der ehemaligen DDR, deren Abschlüsse in der neuen Bundesrepublik nicht anerkannt wurden.

Sie lehrte sie in den Fächern Chemie, Mathe, Physik und Umwelttechnik. „Zu zeigen, wie Abfälle entsorgt werden und Wasser vernünftig aufbereitet wird, war der richtige Job für mich.“ Ursula war zufrieden in der Großstadt, bis sie eine Nachricht erhielt.

Mit der Hand streicht Bootsbauerin Ursula Latus über ein Boot. Quelle: Anna Baldig

Elegant streicht die 56-Jährige über das Papier. Auf dem Tisch in der hinteren Ecke ihrer Werkstatt liegen Bootskizzen. Der Mast eines Segelbootes ist zu sehen. Einfache rechteckige Holzlatten werden der Bootsbauerin dienen, um daraus einen runden, hohlen Mast zu fertigen – denn auch, wenn das vermeintliche Ungetüm mächtig erscheint, so ist es doch leicht. In das Holz wird sie Nuten fräsen.

Dank der Einkerbungen kann sie die Latten miteinander verkleben. In der Mitte bleibt ein Hohlraum. Nach und nach werden die überflüssigen Kanten beseitigt. „Überflüssig“ war auch Ursula Latus irgendwann in Berlin.

Sie hisste die Segel statt das Handtuch zu werfen

„Ich hatte begonnen auf alten Holzschiffen zu segeln. Meinen ersten Törn machte ich auf der Ostsee. Als ich nach Berlin zurückkam, hatte ich keinen Job mehr. Der Ausbildungsboom war vorbei“, erzählt sie. Nach knapp fünf Jahren, in denen die Chemieingenieurin Umschüler ausgebildet hatte, gab es in der BRD genügend anerkannte Arbeitskräfte.

Ganz genau muss Ursula Latus arbeiten, damit alles schön aussieht. Quelle: Anna Baldig

Die freiberufliche Ausbilderin erhielt die Kündigung. Statt das Handtuch zu werfen, hisste sie die Segel. Mit Ende 20 heuerte sie ein zweites Mal auf einem Segelboot an. „Auf dem Holzschiff musste einiges repariert und instandgehalten werden. Beim Arbeiten auf See stellte ich fest, dass es das ist, nach dem ich gesucht hatte: Holzarbeiten an Booten vorzunehmen.“

Ein Jahr mit Nebenjobs überbrückt

Zurück in Berlin suchte Ursula nach einem Ausbildungsplatz als Bootsbauerin. Eine Berliner Werft stellte sie ein, allerdings erst für das darauffolgende Ausbildungsjahr. Zwölf Monate überbrückte sie mit Nebenjobs, sparte Geld. „Ich wusste, dass ich vom Gehalt, das ich in der Ausbildung bekommen würde, nicht hätte leben können.“

Viel Holz ist nötig, um ein Boot zu bauen. Quelle: Anna Baldig

Mit 30 begann Ursula die Lehre. 300 Mark verdiente sie. Das Gesparte reichte nicht. Nach der Arbeit in der Werft putzte sie Boote und Bürogebäude. „Ich wusste vorher, worauf ich mich einließ, aber vor allem wusste ich: Ich war 30 und musste noch 30 Jahre arbeiten. Die Zeit wollte ich nicht mit irgendeinem Mist füllen, der mich nicht glücklich macht.“ Nach drei Lehrjahren des Bauens, Schuftens und Putzens hatte Ursula ihre Kür bestanden, sie war Bootsbauerin.

Danach wechselte die frisch ausgebildete 33-Jährige die Werft. Erst nach Wolgast, dann siedelte sich das Unternehmen im Hafen von Peenemünde an. Knapp sechs Jahre lang arbeitete sie in dem mittelständischen Betrieb, begann mit Anfang 40 dort ihre Meisterausbildung und verliebte sich ­­– in ihren Chef und ein leer stehendes, ehemaliges Heizhaus.

Für jedes Boot gibt es eine Zeichnung, nach welcher gearbeitet wird. Quelle: Anna Baldig

Fährstraße 1. Am Tor des weißen Holzzauns prangt eine große schwarze Eins. Ein Sandweg führt auf den Hof. Das Gras wuchert an den Seiten knöchelhoch. Mehrere Autos stehen auf dem Gelände. Ein rot-weißer Oldtimer sticht hervor, der mittig auf dem Rasen steht. Rechts davon ein weißes, unscheinbares Gebäude. Auf der linken Seite das Herzstück, die Werft. In die helle Backsteinfassade wurden riesige Fenster mit weißem Rahmen eingelassen. Jedes einzelne ist durch einen weißen Stahlträger von seinem Nachbarn getrennt. Acht gleich große Wandteile entstehen. Auf dem Dach ragt ein gläserner Aufbau mit kleinem Spitzdach hervor.

Aus dem Heizhaus wurde eine Werft

2004, ein Jahr nach Beginn der Meisterausbildung, kaufte Ursula das ehemalige Heizhaus, baute es zur Werft um. „Immer wenn ich Geld hatte, machte ich etwas an dem Gebäude. Dämmung, Fenster, Wasseranschluss.“ So konnte sie ihr Meisterstück bereits in der eigenen Werft fertigen. Es war ein Beiboot für Arved Fuchs, einen deutschen Polarforscher. Mit dem Beiboot beendete die Bootsbaumeisterin auch ihre Zeit in dem mittelständischen Unternehmen, machte sich selbstständig. „Ich war mit der Situation nicht mehr zufrieden. Immer war ich die Frau vom ...“ Von Detlev. Der Chef ist heute ihr Mann. Sie leben zusammen auf dem Werftgelände. Ihm gehört der rot-weiße Oldtimer.

In dem unscheinbaren Gebäude, rechts neben Detlevs altem Fahrzeug, flimmern noch immer die Halogenlampen und tauchen den Bootsbauch in künstliches Licht. Zwei Monate Arbeit stecken in dem Boot, zwei weitere wird Ursula brauchen. Aufbau und Rigg wird sie ihm noch mitgeben. Dann wird es den Besitzer wechseln, der erste Lebensabschnitt ist vorbei. „Aus ein paar Platten entsteht am Ende ein Boot. Ich finde das einfach abgefahren. Es macht mir Spaß.“

