Vor rund 75 Jahren herrschte an der Stelle, auf der in den vergangenen zwei Wochen Jugendliche verschiedener Länder arbeiten, noch reges Treiben. „Hier stand eine Baracke für kranke KZ-Häftlinge“, weiß Ute Augustat vom Historisch-Technischen Museum Peenemünde. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939–45) demontierte die sowjetische Armee die Teile des KZ-Außenlagers. „Hier standen unter anderem zwei Wachtürme und die besagte Baracke“, erklärt sie. In unmittelbarer Umgebung befanden sich auch Bunkeranlagen und Vorratshäuser für Lebensmittel.

Da die Teile der Denkmallandschaft mit der Zeit immer wieder zuwucherten, kommen jedes Jahr Jugendliche aus aller Welt zusammen, um die historischen Anlagen wieder sichtbar zu machen. „In diesem Jahr war das Teilnehmercamp aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht so international wie sonst, aber wir haben trotzdem sieben junge Männer und Frauen gefunden, die die Anlagen wieder sichtbar machen wollen“ sagt sie. Seit 1999 gibt es die internationalen Summercamps in Peenemünde – dieses war bereits das 26. seiner Art. 370 Jugendliche aus 25 Nationen haben seit 1999 daran teilgenommen.

Jugendliche eines Summercamps legen Ruinen in Peenemünde frei. Quelle: WLG

1500 Häftlinge waren im Lager gefangen

Das KZ-Arbeitslager Karlshagen I bestand von Mai 1943 bis April 1945 bei der Erprobungsstelle der Luftwaffe Peenemünde West. Dieses Lager befand sich unmittelbar neben dem Gemeinschaftslager Ost, südöstlich vom Flugplatzgelände. Es bestand aus mehreren Baracken und es wurde während seines Bestehens ständig erweitert.

Im Lager befanden sich 1500 männliche Häftlinge unterschiedlicher Nationalität (davon bekannt sind Ukrainer, Russen, Holländer, Franzosen und Deutsche). Diese Häftlinge kamen aus unterschiedlichen Konzentrationslagern. Sie wurden auf dem Flugplatz zu Erdarbeiten (Verlängerung der Start- und Landebahn, Auffüllen von Bombentrichtern) sowie zu Hilfsarbeiten, zum Beispiel Betankung der Flugzeuge und Ähnliches eingesetzt. Bei der Erprobung der Flügelbombe Fi 103 mussten die KZ-Häftlinge die schweren Schussbolzen aus dem sumpfigen Schilfgürtel bergen. 248 Häftlinge sind während der Zeit ihres Einsatzes auf der Insel Usedom verstorben.

Freizeitangebote auf Usedom kamen nicht zu kurz

„Wir möchten mit diesem internationalen Summercamp erreichen, dass Barackenfundamente wieder sichtbar gemacht werden und Wildwuchs entfernt wird, so dass Besucher der Denkmallandschaft noch stärker auf dieses Lager und das Thema Zwangsarbeit in Peenemünde aufmerksam gemacht werden“, so Augustat.

Die Jugendlichen waren in den vergangenen zwei Wochen nicht nur damit beschäftigt, händisch den Wildwuchs an den Fundamentresten der ehemaligen Baracke und zwei Wachtürmen zu entfernen, sondern sie beschäftigten sich auch mit Freizeitangeboten auf der Insel Usedom. Ihnen zur Seite stand unter anderem Rainer Adam vom BUND. Er dankte den Jugendlichen für die geleistete Arbeit und verdeutlichte, dass die Pflege ohne die Freiwilligen gar nicht denkbar wäre.

