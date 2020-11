Usedom

Auch wenn es auf den Dächern gerade ausgesprochen ungemütlich ist, gehört der Monat November für Schornsteinfeger zur Hauptsaison. Von September bis Ende Mai sind deshalb auch der Usedomer Schornsteinfegermeister Frank Petrikat, sein Geselle Frank Liebert und sein Lehrling Pit Beyer unterwegs, um nach den Feuerstätten zu schauen. 50 Dörfer gehören zu Petrikats Kehrbezirk, sie haben sich um 2 800 Liegenschaften zu kümmern, die sich von Reetzow bis Klein Bünzow erstrecken. Da müssen sich die Essenkehrer ordentlich ranhalten.

Der 18-jährige Pit Beyer lernt den Beruf eines Schornsteinfegers. Quelle: Ingrid Nadler

Für gewöhnlich kennt man den Schornsteinfeger bloß als denjenigen, der in Schornsteine kriecht und dort völlig verschmutzt wieder herauskommt. Doch das Berufsbild ändert sich gerade, erklärt der 55-jährige Petrikat. „Durch den Rückgang der Kohleheizung und den vermehrten Einsatz von Gas- und Ölheizungen tritt die eigentliche Reinigung der Schornsteine in den Hintergrund. Die Lehrlinge von heute müssen vor allem in Mathe, Physik und Chemie gute Voraussetzungen mitbringen. Wir sind ja mehr und mehr auch Energieberater, die sich nicht zuletzt auch in baurechtlichen- und Umweltschutzfragen auskennen müssen. So müssen wir regelmäßig Immissionsschutzmessungen durchführen, um zu prüfen, ob ein Schornstein zum Beispiel zu viel Ruß abgibt. Aber natürlich gehören auch ganz gewöhnliche Aufgaben wie das Kehren weiter zu unserer Arbeit, die ein Lehrling erlernen muss.“

Im Land gerademal 30 Anwärter

Der 18-jährige Pit Beyer ist Petrikats dritter Lehrling. Wir erfahren, dass auch Schornsteinfeger Nachwuchssorgen haben. „In Mecklenburg-Vorpommern gibt es gerade mal 30 Anwärter auf diesen Beruf. Um den Bedarf langfristig decken zu können, müssten es 18 pro Lehrjahr sein,“ erklärt der Meister aus Usedom.

Wie ist Pit Beyer zu dem Beruf gekommen? Kehrbesen, Leine und die fünf Kilogramm schwere Stahlkugel lasten schwer auf seinen schmalen Schultern. Doch die Augen des 18-Jährigen strahlen im rußverschmutzten Gesicht. „Ich habe in der 10. Klasse ein Praktikum bei Herrn Petrikat gemacht. Das hat mir gefallen. Außerdem kann ich so meine Ausbildung zu Hause in Usedom machen,“ sagt Pit. Nur die Berufsschule ist nicht gerade um die Ecke. Sie befindet sich im sächsischen Eilenburg.

Goldenen Knöpfe bringen Glück

Dass Pit Beyer aus einer Familie von Heizungsmonteuren stammt, ist sicher nicht unwichtig. Wie auch Pits Engagement für die örtliche Freiwillige Feuerwehr.

Der Glücksbringer-Ruf des Schornsteinfegers stammt übrigens aus dem Mittelalter. In den eng bebauten Innenstädten und den Holzhäusern der Dörfer breitete sich Feuer rasend schnell aus. Schornsteinfeger befreiten die Essen von Ruß, der die Flammen verbreitete und halfen damit gegen solche Katastrophen anzugehen. Sie brachten also das Glück ins Haus. Auch heute hält sich – augenzwinkernd – der Aberglaube, dass es Glück bringt, die goldenen Knöpfe der Schornsteinfegermontur zu berühren oder etwas Ruß abzustreifen. Einige halten dem Schornsteinfeger sogar ihren Lottoschein hin.

Von Ingrid Nadler