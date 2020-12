Swinemünde

Nächster Meilenstein bei einem der größten Bauvorhaben Polens: In Swinemünde hat jetzt die Montage der riesigen Tunnelbohrmaschine (TBM) begonnen, mit der ein gewaltiger Straßentunnel unter dem Fluss Swine gegraben werden soll.

Allein der Zusammenbau der gigantischen Maschine ist eine Herausforderung. 129 Teile müssen in der so genannten Startkammer miteinander verbunden werden. Die schwersten wiegen ungefähr 20 Tonnen. Zum Transport werden zwei riesige Kräne genutzt. Jeder von ihnen hat eine Tragfähigkeit von fast 650 Tonnen. Zunächst wurden das Hauptlager samt Antrieb mehrere Meter tief in den Kanal abgesenkt.

Anzeige

Die Montage des Riesenbohrers für den Swine-Tunnel hat begonnen - hier ein Blick in die Kammer. Quelle: Radek Jagielski

Diese Bauteile sind das Herz der TBM. Zusammengebaut wird es von Arbeitern der chinesischen Fabrik, in der die Maschine gefertigt worden ist. Etwa ein Dutzend Arbeiter ist dafür ständig im Einsatz – 24 Stunden am Tag in Schichten. Sie haben wenig Zeit zum Ausruhen. Schließlich muss der Zusammenbau bis März 2021 fertig sein. Zu diesem Zeitpunkt soll der Tunnelbau beginnen.

Viel los auf der Baustelle

Neben der Einrichtung der Startkammer wird in einem speziellen Zelt der Bohrer zusammengebaut. „Im Zelt herrschen gute Schweißbedingungen. Dadurch bleiben alle Parameter bei der Montage erhalten. Der Schild der Maschine wächst von Tag zu Tag“, erklärt Sławomir Skraba, Bauleiter bei der ausführenden Baufirma PORR.

Auch sonst ist auf der Baustelle viel los. Die Startkammer wird entwässert und ihre Wände werden abgedichtet. Zudem werden Bau- und Erdarbeiten an der Zufahrtsrampe durchgeführt. Der Umbau und der Bau von Erschließungsgebieten werden ebenfalls fortgesetzt: so werden etwa das Wasser- und Abwassernetz und das Mittelspannungsnetz aufgebaut.

Ein Hauptaspekt dabei ist die Stromversorgung der Tunnelbohrmaschine. Ingenieure sind der Meinung, sie sei ein echtes „Energiemonster“. Beim Bohren benötigt die Maschine so viel Strom wie eine Kleinstadt verbraucht. Gleichzeitig werden in einer Vorfertigungsanlage rund um die Uhr Segmente der Tunnelauskleidung hergestellt, die dann transportiert und in Lager gebracht werden. Letztendlich werden 6280 davon gebaut.

Die Montage des Riesenbohrers für den Swine-Tunnel hat begonnen - hier ein Blick in die Kammer. Quelle: Radek Jagielski

„Der Auftragnehmer hält sich an den Arbeitsplan und dies freut uns als Investor. Die TBM soll bis März zusammengebaut werden und dann mit den eigentlichen Bohrungen beginnen. Der Tunnel stellt eine große Entwicklungsmöglichkeit für die Stadt und ihre Bewohner dar“, sagt Barbara Michalska, stellvertretende Stadtpräsidentin von Swinemünde.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tunnel-Fahrbahn wird zweispurig

Der Straßentunnel soll den Westteil der Stadt Swinemünde mit dem kleineren Ostteil auf der Insel Wollin verbinden, 1,76 Kilometer lang werden und über eine zweispurige Fahrbahn verfügen. Die Kosten der Investition sollen sich auf etwa 800 Millionen Zloty (181 Millionen Euro) belaufen.

Die TMB ist über 100 Meter lang und 13,5 Meter hoch. Ihr Gewicht beträgt 2740 Tonnen. Am tiefsten Punkt des Tunnels wird die Bohrmaschine 38 Meter unter der Erde graben. Die Bohrmaschine erreicht einen Vortrieb von maximal sechs Zentimetern pro Minute. Parallel dazu kleidet sie die Röhre mit Beton aus. Es wird von einem täglichen Vortrieb von zehn bis zwölf Metern ausgegangen. Interessant: Das Bauvorhaben sorgt dafür, dass die Fläche Swinemündes vergrößert wird. Das geförderte Bohrgut kommt auf ein Spülfeld im Süden der Stadt am Stettiner Haff. Ausgebaut werden in Swinemünde und der Umgebung auch die Zufahrtsstraßen.

Von Radek Jagielski