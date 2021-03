Swinemünde

„Insulanerin – los geht’s!“: Mit diesen Worten begann am Freitagmittag in einer speziellen Startkammer eines der größten Infrastruktur-Projekte der Insel Usedom und Polens – die Untertunnelung des Swine-Flusses. Mit „Insulanerin“ ist dabei die riesige, 280 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine gemeint, die in den vergangenen Monaten an der Baustelle in Swinemünde aufgebaut wurde. Ausgesucht hatten diesen Namen die Einwohner der Stadt auf der polnischen Seite der Insel Usedom.

10 000 Fahrzeuge täglich

Der Riesenbohrer wird sich jetzt mit einer Geschwindigkeit von sechs Zentimetern pro Minute durch den Untergrund arbeiten. Der Tunnel wird so um zehn bis zwölf Meter am Tag wachsen. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Unterführung im dritten Quartal 2022 betriebsfertig sein. Dann werden hier in der Nähe des Skandinavien-Terminals täglich 10 000 Fahrzeuge zwischen den Inseln Usedom und Wollin unter der Swine die Seiten wechseln. Der Tunnel selbst wird eine Länge von 1760 Metern haben.

Bei der feierlichen Inbetriebnahme der Maschine waren die wichtigsten polnischen Politiker dabei: Premierminister Mateusz Morawiecki und auch der Vorsitzende der Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczyński. Beide betonten, dass der Tunnelbau für Polen Staatsraison sei – auch im Hinblick auf die Pipeline Nord Stream 2, die zwischen Russland und Deutschland an Polen vorbei gebaut wird und die Premierminister Morawiecki als „imperiale Handlung der Ost-Macht“ bezeichnete.

Polen will „Niveau von Westeuropa“ erreichen

Jarosław Kaczyński wies dagegen darauf hin, dass der Tunnel sowohl eine wirtschaftliche als auch eine kulturelle Dimension habe. Westpommern ist seiner Meinung nach besonders wichtig für die Einheit und Entwicklung Polens. „Endlich wird Polen dauerhaft verbunden sein.

Alle derartigen Projekte müssen Teil eines umfassenderen Plans sein, beispielsweise der Bau des Tunnels oder der westlichen Umgehungsstraße von Stettin. Dank dieser können wir erwarten, dass wir bald das Niveau von Westeuropa erreichen werden “, argumentierte Kaczyński. Zur Patin der Maschine wurde Barbara Michalska gewählt, stellvertretende Präsidentin von Swinemünde, die für die Investition verantwortlich war.

Hochranginge Politiker Polens waren bei der Inbetriebnahme der Tunnelbohrmaschine in Swinemünde dabei. Quelle: Radek Jagielski

Die TBM-Maschine wurde in China nach Maß angefertigt. Alle Tests waren erfolgreich. Der Untergrund der Swine wurde überprüft, durchgeführt wurden auch geologische Untersuchungen. Viel los ist auch auf der anderen Seite der Swine, auf der Insel Wollin. Dort wird eine große Kammer gebaut, in der die Bohrmaschine ankommen wird.

Enormer Einfluss auf Wirtschaft, Verkehr und Tourismus

Der Tunnel wird laut Experten enormen Einfluss auf die Wirtschaft, Verkehr und den Tourismus der Inseln Usedom und Wollin haben. Die Stadtverwaltung bestätigte, dass die Fährüberfahrt „Karsibór“ nach Fertigstellung aufgelöst wird. Die zweite Fährüberfahrt in der Swinemünder Innenstadt bleibt bestehen, wird jedoch deutlich reduziert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Diese Fährverbindung wird für die Einwohner symbolisch sein und für Touristen eine Attraktion darstellen. Eine ,Bielik’ -Fähre bleibt, eine zweite steht in Reserve“, erklärte Janusz Żmurkiewicz, Präsident von Swinemünde. Öffentliche Busse sollen eine große Rolle spielen beim Verkehr durch den Tunnel. Wir gehen davon aus, dass alle zehn Minuten ein Bus fährt, der außer Passagieren auch Fahrräder befördern kann “, so Żmurkiewicz.

Noch nicht klar ist, wie sich der Tunnel auf den Verkehr der gesamten Insel Usedom auswirken wird. Es besteht Sorge, dass zu viele Autos in die Stadt und fahren und es vor allem in der Sommersaison zu Staus kommt. Es ist auch schwer vorherzusehen, wie sich der Tunnel auf den Transit zwischen Deutschland und Polen auswirken wird.

An dieser Stelle wird der Tunnel unter der Swine gebaut.S Quelle: Montage: Arno Zill

Baukosten in Höhe von 800 Millionen Zloty

Die polnische Tourismusbranche ist der Meinung, dass der Tunnel insbesondere für die Bewohner Swinemündes von Vorteil sein wird. „Wir freuen uns, dass der Tunnel entsteht. Für die Bewohner endet das tägliche Warten auf die Fähre und der Touristenverkehr wird zunehmen. Wir haben jedoch Bedenken hinsichtlich des Verkehrs und der Parkplätze “, so Piotr Piwowarczyk, Vorsitzender der Swinemünder Touristenorganisation.

Die Kosten des Tunnelbaus unter der Swine sollen fast 912 Mio. Zloty (ca. 198,5 Millionen Euro) betragen.

Von Radek Jagielski