Wenn auf der Insel Usedom die Sirenen für den Feuerwehreinsatz aufheulen, dann sind die Einsatzkräfte meist noch zu Hause, beim Einkaufen, mit den Kindern auf dem Spielplatz oder bei gutem Wetter am Strand. Innerhalb weniger Minuten werden aus den spielenden Familienvätern Feuerwehrleute in Einsatzuniform. Doch was ist, wenn sie am Strand liegen und das Auto steht mitten im Ort?

In Scharbeutz an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste dürfen Feuerwehrleute in ihrer Gemeinde kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen stehen. Sie sollen so noch schneller am Gerätehaus und damit auch am Einsatzort sein. Auf Usedom gibt es offiziell so etwas noch nicht.

„Jeder ist freiwillig in der Feuerwehr und es ist ein Ehrenamt “

Peter Usemann, Bürgermeister von Zinnowitz und selbst aktiv bei der örtlichen Feuerwehr, sieht in den kostenlosen Parkplätzen für Feuerwehrleute Vor- und Nachteile. „Auf der einen Seite finde ich es gut, denn die Feuerwehrleute haben dadurch eine gewisse Wertschätzung von der Gemeinde, auf der anderen Seite darf es mit dieser Ausnahmegenehmigung keinen Freifahrtschein für den Rest der Familie geben, wenn die an den Strand möchte“, erklärt er. Der Missbrauch solch eines Scheines sollte für ihn verhindert werden.

Das Gemeindeoberhaupt bekräftigt allerdings, dass die Männer und Frauen freiwillig in der Feuerwehr sind. „Im Vordergrund stehen Kameradschaft, der Enthusiasmus, anderen zu helfen und natürlich der Spaß“, erklärt er. Für jeden Einsatz gebe es bereits das sogenannte Stiefelgeld, damit die Feuerwehrleute damit den Sprit zum Gerätehaus oder auch die Sachen nach dem Einsatz waschen können. „In Zinnowitz können wir stolz sein, solch eine gut ausgestattete Feuerwehr zu haben. Manche Berufsfeuerwehren haben nicht solch eine gute Ausstattung wie wir“, sagt er stolz.

Auf der anderen Seite wäre er froh, wenn die Kameraden schnellstmöglich am Gerätehaus wären, um anderen in der Not zu helfen. „Bei diesem Wetter ist ja der ein oder andere Kamerad am Strand. Wenn dann die Sirene aufheult und er erst zu seinem weit entfernten Auto gehen muss, sind schon mehrere, wertvolle Minuten vergangen.“

Feuerwehrleute freuen sich über nette Gesten im Ehrenamt

Peggy Manthey, Geschäftsführerin des Kreisfeuerwehrverbandes in Gützkow, würde solch eine Aufmerksamkeit der Gemeinden als Anerkennung des Ehrenamtes sehen. „Die Feuerwehrleute freuen sich über alles – sei es der Kasten Wasser, die Packung Würstchen für den gemeinsamen Grillabend oder auch das kostenlose Parken im Ort“, sagt sie.

Der Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Greifswald ist der Interessenvertreter für die 146 freiwilligen Feuerwehren, die Werkfeuerwehr des EWN, die Betriebsfeuerwehr Flughafen Heringsdorf und die 98 Jugendfeuerwehren mit insgesamt 6967 Mitgliedern. Derzeit sind rund 4200 Männer und Frauen im Landkreis Vorpommern-Greifswald aktiv. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von 1,7 Prozent. „Wenn das Auto weit weg ist, muss man erst mal laufen. Da vergehen wertvolle Minuten“, sagt sie.

„Wenn, dann nur im gesamten Amtsbereich“

„Die Frage ist immer, wo man bei dem Thema anfängt und wo man aufhört“, sagt Amtswehrführer Daniel Stübe. Andere Ehrenamtler, wie zum Beispiel die Seenotretter, könnten dann auf einen kostenlosen Parkplatz pochen. „Wenn es so was gibt, dann nur im gesamten Amtsbereich. Bei den derzeitigen Straßenverhältnissen ist man manchmal mit dem Fahrrad schneller am Gerätehaus als mit dem Auto“, sagt er.

Südamtsleiter René Bergmann erklärt, dass die Parkgebührenverordnung eine Angelegenheit der jeweiligen Gemeinde ist. „Sie können selbst entscheiden, ob Feuerwehrleute kostenlos parken dürfen oder nicht“, erklärt er. Soweit er informiert ist, gab es solch einen Fall in seinem Amtsbereich noch nicht. Anders ist es, wenn es ein stillschweigendes Abkommen zwischen der Ordnungsbehörde und den Feuerwehrleuten gibt. Offiziell müssten solch ein Vorhaben allerdings die Gemeindevertreter abnicken.

