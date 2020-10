Heringsdorf

Daniela Ludwig ( CSU), Drogenbeauftragte der Bundesregierung, zeigte sich überrascht. Sie besuchte am Donnerstag zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor ( CDU) das zum Inselklinikum der Medigreif-Unternehmensgruppe gehörende Haus Kulm. Die Reha-Klinik hat derzeit eine enorm hohe Auslastung. Die moderne Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie arbeitet sogar mit Wartezeiten. „Ein halbes Jahr Wartezeit sind für die Patienten schon Normalität. Die meisten suchen sich ja ihre Reha-Klinik sehr bewusst aus“, erklärt Dr. Jutta Herold, die Prokuristin der Kulm-Klinik.

150 Patienten fasst die Rehabilitationseinrichtung, in der 100 Mitarbeiter tätig sind. Behandelt werden depressive- und Anpassungsstörungen ebenso wie Burnout, Angststörungen, somatoforme und chronische Schmerzsymptome sowie Migräne. „Unsere Patienten sind in der Regel 35 bis 38 Behandlungstage bei uns“, schildert Herold. Sie vertritt an diesem Tag den Geschäftsführer der Einrichtung, Prof. Dietmar Enderlein.

Lange Wartezeit auf Reha-Platz

Der hatte Amthor vom wachsenden Ansturm auf die Reha-Plätze erzählt. Besonders offensichtlich war der wachsende Bedarf in der Coronakrise geworden. „Wenn plötzlich nicht mehr der gewohnte Tagesablauf vorhanden ist, wie es ja bei vielen Menschen im Lockdown der Fall war, treten andere Probleme, die man vorher vielleicht weggedrückt oder als halb so schlimm dargestellt hat, mit aller Macht zutage. Und dann muss oft schnell geholfen werden, damit die Erkrankung nicht weiter voranschreitet“, sagt Jutta Herold.

„Mich haben außerdem mehrfach Menschen während der Krise angerufen und von einer Zunahme der Suchterkrankungen berichtet“, ergänzt Amthor. Diese Anrufer seien Mitarbeiter von Therapieeinrichtungen, Verwandte von Betroffenen und manchmal auch Betroffene selbst gewesen. „Vielfach klang die Angst bei ihnen mit, dass durch die enorm steigenden Infektionszahlen die Kliniken womöglich wieder dicht gemacht werden. Auch deshalb wollte ich Daniela Ludwig zeigen, welche wichtige Arbeit Einrichtungen in meinem Wahlkreis leisten“, verdeutlicht Amthor.

Mediensucht nimmt erheblich zu

Die meisten Patienten werden durch die Deutsche Rentenversicherung Nord in die Kulm-Klinik geschickt. Die Zusammenarbeit klappe prima, aber die meisten Patienten kommen nicht aus MV, sondern aus anderen Bundesländern, erfahren Ludwig und Amthor von der Klinikleitung. Dabei gebe es auch in Mecklenburg-Vorpommern einen großen Reha-Bedarf. Das betreffe auch Kinder und Jugendliche, wo die Suchterkrankungen und depressiven Störungen auch durch den immensen Medienkonsum rapide zunehmen.

In der Kulm-Klinik steht den Patienten auch ein Kinosaal zur Verfügung, in dem nur 3D-Filme gezeigt werden. Quelle: Cornelia Meerkatz

In der zum Inselklinikum gehörenden Reha-Klinik Haus Gothensee werden daher junge Patienten behandelt. Sie haben Stoffwechselerkrankungen, Diabetes mellitus und Adipositas, aber auch psychische und psychosomatische Erkrankungen, Haut- und Atemwegserkrankungen, besonders Asthma, behandelt. Bei den Suchterkrankungen kristallisiert sich die Mediensucht immer mehr heraus. Kinder wollen schon ab dem Grundschulalter 24 Stunden am Tag per Handy erreichbar sein und sind – vielfach auch mit Hilfe der Eltern – auf allen nur denkbaren Kanälen in den sozialen Medien unterwegs.

Handyfreie Zone in der Klinik

Ludwig, verheiratet mit einem Lehrer und Mutter von Zwillingen, hört ausgesprochen interessiert zu. Sie erfährt, dass es oftmals schwierig sei, Eltern, die ihren Kindern den Weg in die digitale Welt öffnen wollen, klarzumachen, dass in der Klinik handyfreie Zone herrsche. „Wir sammeln die Handys ein. Nur eine sehr begrenzte Zeit dürfen sie sich bei uns damit beschäftigen. Statt dessen lernen sie, wie schön und lebenswichtig der Aufenthalt in der Natur und der Sport sind und wie notwendig für unser Wohlbefinden das Miteinander sprechen von Menschen ist“, berichtet Jutta Herold.

Beherbergungsverbot ist großes Problem

Und noch ein wichtiges Thema wird während des Besuches der Drogenbeauftragten der Bundesregierung besprochen: das Beherbergungsverbot. Ludwig lässt sich von den zuständigen Mitarbeiterinnen schildern, wie täglich die Postleitzahlen der neu ausgewiesenen Risikogebiete mit denen der anreisenden Patienten verglichen werden. „Wer aus einem Risikogebiet kommt, kann gegenwärtig die Reha nicht antreten. Das ist bitter für die Patienten, die lange auf die Reha warten und bitter für uns als Klinik, weil die Plätze frei bleiben“, erklärt Jutta Herold.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich diese tiefen Einblicke in die Struktur und Funktionsweise einer Reha-Klinik erhalten durfte. Ich nehme eine Menge Anregungen zurück mit ins Gesundheitsministerium, die ich schnell mit Gesundheitsminister Jens Spahn besprechen möchte“, sagt Ludwig.

