Heringsdorf

Dieser Vorfall sorgt für Unmut und Fassungslosigkeit in den Usedomer Kaierbädern: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter eine tote Ratte mit einem Drohbrief an der Windschutzscheibe eines Fahrzeuges in Ahlbeck befestigt. Das Tier steckte in einem Umschlag. Gemeindevertreter und Hotelbesitzer Bernd Herrgott fand beides am Morgen an seinem schwarzen Mercedes vor und verständigte umgehend die Polizei.

„Ich bin geschockt. Wo sind wir hingekommen?“, fragt der Ahlbecker, der seit 17 Jahren für die CDU im Gemeinderat sitzt und derzeit Fraktionschef der Christdemokraten ist. Die Ratte und das Drohschreiben wurden sichergestellt. Da es Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gibt, hat der Staatsschutz der Kripo Anklam die Ermittlungen übernommen.

„... dann wird es für dich sehr teuer“

In dem Drohschreiben geht es um die geplante Wahl des Heringsdorfer Kurdirektors Thomas Heilmann zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf. Aus Zeitungs-Schnipseln zusammengeklebt steht auf dem Blatt: „Kranke Ratten gehören in ihre Löcher und nicht ins Amt. Wenn Heilmann stellvertretender Bürgermeister wird, dann wird es für dich sehr teuer“.

„Wenn jemand seine Meinung kundtun will, kann er gerne zum Telefonhörer greifen. Ich lasse mich von solchen Menschen nicht beeinflussen“, betont der 53-Jährige. Kurdirektor Thomas Heilmann wollte sich auf Nachfrage zu der Sache nicht äußern.

Verfahren vor Gericht

Die Wahl ist derzeit Gegenstand vor Gericht. Ende März soll es vor dem Verwaltungsgericht Greifswald eine Verhandlung geben. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) hält die Wahl Heilmanns für rechtswidrig und widersprach zweimal den Beschlüssen der Gemeindevertreter. Daraufhin hatte der Gemeinderat Klage eingereicht.

Die Bürgermeisterin verurteilt die Tat: „Ich bin schockiert und fassungslos. Hass, Bedrohungen, Straftaten und Einschüchterung dürfen in Heringsdorf keinen Platz haben. Ich verurteile diese Tat aufs Schärfste und bedauere, dass ein Vertreter unseres Gemeinderates auf diese schreckliche Weise bedroht wird. Ich hoffe, dass die Tat schnellstmöglich aufgeklärt wird. Wir als Gemeinde haben ebenfalls den Kontakt zur Polizei gesucht und werden alles tun, um die Aufklärungsarbeit zu unterstützen.“ Bernd Herrgott und sie stünden ebenfalls im Kontakt, so Marisken.

Bürgermeisterin: Verstehe den Sinn hinter der Tat nicht

„Von der primitiven Vorgehensweise abgesehen, verstehe ich auch den Sinn hinter der Tat nicht. Es geht lediglich um die Frage der Stellvertretung der Stellvertretung eines Bürgermeisters. Und diese Rechtsstreitigkeit liegt zur Entscheidung bei einem Gericht und wird voraussichtlich Ende März entschieden. Und egal, wer dann Recht bekommt, wird die andere Seite dies akzeptieren“, betont die Bürgermeisterin.

Im Zusammenhang mit der Drohung bitten die Ermittler um Unterstützung aus der Bevölkerung: Gesucht werden Zeugen, die im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, circa 19.30 Uhr, und Freitagmorgen, etwa 07.30 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Schulzenstraße 8a in Ahlbeck beobachtet haben, insbesondere am dort parkenden schwarzen Mercedes. Zeugenhinweise oder auch sonstige sachdienliche Hinweise können an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 558 22 224 oder an jede andere Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Von hn